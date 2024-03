Ausfälle drohen: Gibt es jetzt die nächste Talente-Chance beim HSV?

Beim Hinrunden-Abschluss in Nürnberg (2:0) hatte er es erstmals bei den Profis getan und wurde von den Fans gefeiert, am Sonntag stand Nicolas Oliveira (20) dann mal wieder 90 Minuten auf dem Platz – allerdings für die HSV-U21, beim 4:1-Heimsieg gegen den SSV Jeddeloh II. Siebenmal in Folge war zuletzt kein Kader-Platz frei für Talente wie Oliveira, nun aber könnte es womöglich eine neue Bubi-Chance bei den Profis geben.

Noah Katterbach, der bei der 0:2-Pleite in Düsseldorf früh runter musste und bei dem Steffen Baumgart eine muskuläre Oberschenkel-Verletzung erahnte, konnte die Fortuna-Arena am Freitagabend ohne Hilfsmittel verlassen. Die Diagnose steht aus, beim HSV will man die Entwicklung der Blessur in den kommenden Tagen abwarten.

Diagnose bei Katterbach steht aus – Muheim angeschlagen

Aushilfs-Linksverteidiger Moritz Heyer fehlt angesichts seiner Gelb-Roten Karte nach Einwechslung definitiv gesperrt, die Rückkehr des angeschlagenen Miro Muheim ist weiterhin offen. Am Samstag konnte der Schweizer immerhin individuell in den Katakomben des Volksparkstadions arbeiten, zuletzt fehlte er aber dreimal im Kader.

Muss am Sonntag im Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden also ein Youngster hinten links ran? Eine Alternative ist auch William Mikelbrencis. Der Franzose kam ebenfalls bei besagtem Auswärtsspiel in Nürnberg letztmals in der Zweiten Liga zum Einsatz, bildete damals sogar eine junge Außenverteidiger-Zange mit Oliveira. Im Trainingslager zog sich Mikelbrencis dann einen Bänderriss zu, hatte nach der Rückkehr ins Mannschaftstraining zuletzt jedoch mit muskulären Problemen zu kämpfen. Ob der der 20-Jährige wirklich spielfit ist, ist also ebenfalls unklar.

Sanne trifft erneut für die HSV-U21 in der Regionalliga

Kehr also Oliveira in den Profi-Kader und womöglich sogar direkt in die Startelf zurück, wenn Katterbach und Muheim ausfallen? Am Sonntag durfte sich das Eigengewächs, das im vergangenen Sommer beim HSV seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben hatte, erst einmal über drei Punkte in der Regionalliga freuen.

Neben Doppel-Torschütze Omar Sillah (23./65.) und Ware Pakia (71.) traf auch Tom Sanne (32.) für die U21, die den elften Tabellenplatz dank des Sieges gegen Jeddeloh verteidigte. Für Sanne war es bereits das 14. Tor in der laufenden Viertliga-Saison, in 21 Einsätzen verbucht er zudem einen Assist. Anders als Oliveira, Bilal Yalcinkaya, Luis Seifert und Co. mischte der 19-jährige Stürmer aber schon länger nicht im Profi-Training mit.