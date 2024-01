Vor genau einem Jahr war Tom Sanne mittendrin im Profi-Alltag des HSV. Das Talent bereitete sich in Sotogrande mit der Mannschaft auf die Rückrunde vor, im Sommer unterschrieb der gebürtige Hamburger seinen ersten Profivertrag. Doch seit der Saisonvorbereitung spielt Sanne in den Planungen von Tim Walter keine Rolle. Geht der HSV-Stürmer im Sommer nun einen neuen Weg?

Als die HSV-Profis zum Jahresstart abermals gen Spanien abhoben, fehlte Sanne. Der 19-Jährige weilte mit seiner Familie im Florida-Urlaub und verdaute dort die Überraschung, mit der er nicht gerechnet hatte. Zum Trainingsstart der U21 kehrte er nach Hamburg zurück und ackert dort unter Pit Reimers für die Regionalliga-Rückrunde, die am 2. Februar beginnt.

Sanne kann sich Leihgeschäft nächste Saison vorstellen

Die Nicht-Berücksichtigung für Sotogrande war nicht der erste Profi-Rückschlag für den Niendorfer in dieser Saison. Während er in der Regionalliga Nord mit elf Treffern auf Platz drei der Torschützenliste steht und mit guten Leistungen auf sich aufmerksam zu machen versucht, gab es nur während der Länderspielpause im November die Chance, sich Walter zu zeigen. Dass er weder beim offiziellen Mannschaftsfoto-Termin Ende September als auch bei der Weihnachtsfeier dabei war, wird für weitere Irritationen bei Sanne gesorgt haben.

Sanne selbst blendet die fehlende Profi-Chance so gut es geht aus, legt sogar Extraschichten mit seinem Privattrainer ein und ist motivierter denn je. In der Rückrunde will er für die U21 weiter zuverlässig knipsen und sich unter Förderer und Fürsprecher Reimers weiterentwickeln. Dafür lehnte er sogar Anfragen für eine Leihe bis zum Sommer ab.

Dann aber werden die Karten neu gemischt. Sanne kann sich ein Leihgeschäft zu einem Zweitligisten oder einem ambitionierten Drittliga-Team vorstellen. Denn: Das Talent, das im April 20 Jahre alt wird, will auf höherem Niveau Spielpraxis sammeln. Der HSV steht einer Leihe nach MOPO-Informationen offen gegenüber, verkaufen will der Verein sein Eigengewächs aber nicht unbedingt. Bis dahin will Sanne aber einfach das machen, was er am besten kann: Tore schießen.