HSV gegen Magdeburg im Liveticker: Setzt das Walter-Team seine Heimserie fort?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der HSV empfängt den 1. FC Magdeburg am Samstagabend zum Topspiel des 12. Spieltags. Die Rothosen konnten am Dienstag noch Drittligist Arminia Bielefeld im Pokal mit 5:4 besiegen, mussten aber den Umweg übers Elfmeterschießen gehen. Auch die die Gäste aus Sachsen Anhalt mussten eine Extraschicht einlegen und setzen sich am Ende denkbar mit 4:3 n.E. gegen Holstein Kiel durch. Mal sehen, welches Team von Beginn an die höhere Intensität auf den Platz bringen kann. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Verpassen Sie keine Sekunde im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker