Heuer Fernandes freut’s: Gegen Fürth spricht wenig für das nächste HSV-Spektakel

Die Worte, die Tim Walter am Donnerstag wählte, klangen nicht gerade so, als könnte sich Daniel Heuer Fernandes auf einen beschäftigungslosen Samstagabend einstellen. „Ich glaube, es kommen nicht umsonst immer 57.000 ins Stadion“, sagte der HSV-Trainer, als er auf das regelmäßige Spektakel in den Heimspielen angesprochen wurde. „Wir wollen wir unsere Zuschauer mitnehmen. Deshalb kommen die gerne zu uns ins Stadion.“ Wegen vieler Tore. Daniel Heuer Fernandes würde aber erstmals seit Monaten gerne keines kassieren.

„In den letzten Wochen haben wir zu viel zugelassen“, räumte Walter die defensiven Schwächen der vergangenen Wochen dann auch ein. 14 Gegentore in den letzten sieben HSV-Partien waren es, das letzte Mal zu Null spielte Heuer Fernandes vor mittlerweile zweieinhalb Monaten – beim 0:0 gegen Holstein Kiel Mitte März.

Heuer Fernandes blieb diese Saison neunmal gegentorlos

Es war das bereits neunte gegentorlose Spiel für den HSV-Keeper in dieser Liga-Saison, womit Heuer Fernandes seinen persönlichen Saison-Rekord im Profi-Fußball einstellte. Neun Weiße Westen in einer Spielzeit waren dem 30-Jährigen als Profi zuvor nur 2013/14 gelungen, als er das Tor des VfL Osnabrück in Liga drei hütete.

Die komplett neue Bestmarke blieb Heuer Fernandes seit besagter Nullnummer gegen Kiel seither aber verwehrt – wohl auch, weil Walter gemäß seines Spielstils lieber mit 4:3 gewinnt (wie zum Beispiel im Derby gegen St. Pauli) als „nur“ mit 1:0. Damit die Zuschauer eben auf ihre Kosten kommen.

Ein Blick in die Resultate der jüngeren Vergangenheit aber spricht dafür, dass der HSV am Samstagabend (20.30 Uhr/Liveticker auf MOPO.de) gegen Greuther Fürth tatsächlich mal wieder gegentorlos bleiben könnte: In den letzten fünf Heimspielen gegen das Kleeblatt blieben die Hamburger stets ohne Gegentor (Ergebnisse: 0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 1:0). Dass im Topspiel Nummer sechs folgt, würde bei aller Vorliebe fürs Spektakel sicher auch Walter erfreuen – und natürlich Heuer Fernandes.