Walter verspricht HSV-Spektakel gegen Fürth: „Deshalb kommen die Fans ins Stadion“

Es wird wieder einmal eng werden im Volksparkstadion. Auch das letzte HSV-Heimspiel der regulären Saison am Samstagabend (20.30 Uhr) gegen Greuther Fürth ist bereits seit Tagen restlos ausverkauft, alle 57.000 möglichen Fans werden im Volkspark mit dabei sein – zum siebten Mal in Folge. Eine irre Statistik. Und HSV-Coach Tim Walter verspricht den Anhängern, dass sich ihr Kommen auch am Samstag wieder lohnen wird.

„Es kommen ja nicht umsonst immer 57.000 ins Stadion“, sagte Walter im Vorfeld der Partie gegen Fürth. „Die kommen nicht, weil wir behäbig spielen und uns hinten reinstellen, sondern weil wir uns darüber definieren, dass wir viele Tore erzielen. Das zeigt auch die beste Offensive.“ 36 Treffer haben die Hamburger in dieser Saison bei Heimspielen erzielt, nur Paderborn (46) und Heidenheim (40) gelangen noch mehr Tore.

HSV-Coach Walter will die Fans im Volkspark mitnehmen

Walter will aber ohnehin nur auf sich schauen. Egal, ob erster Spieltag oder Saisonfinale im Aufstiegskampf (Walter: „Die Zweite Liga ist nun mal keine ruhige See“) – das Ziel des HSV sei immer das gleiche. „Wir wollen unsere Zuschauer mitnehmen. Deshalb kommen die gerne zu uns ins Stadion“, sagt der Coach. Und die Zahlen geben ihm recht: Mehr als 53.000 Besucher waren durchschnittlich bei den 17 Heimspielen des HSV in dieser Saison – der beste Zuschauerschnitt in Hamburg seit vielen Jahren.

„Das macht den Fans Spaß, vor allem, dass wir immer alles investieren“, weiß Walter, der mit seiner Mannschaft seit neun Heimspielen ungeschlagen ist und im Jahr 2023 im Volkspark noch gar nicht verloren hat. „Das fordern die Fans von uns. Und das wollen wir auch immer tun, das ist unsere Aufgabe, unsere Identität. Das liegt in uns.“

Das könnte Sie auch interessieren: Der HSV schwärmt von Bilbija – so denkt der Torschütze über seine Zukunft

Und die Fans? Die hoffen darauf, dass es das letzte Zweitliga-Heimspiel für eine lange Zeit sein wird. Vielleicht werden sie am 5. Juni noch mal in den Volkspark kommen (müssen), dann würde eine mögliche Relegation in Hamburg steigen. Vielleicht kehren sie aber auch erst im August wieder – zum ersten Bundesliga-Heimspiel seit dem 12. Mai 2017.