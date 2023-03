In Wembley gegen City! Ex-HSV-Profi wird zum Helden – aber es gibt ein Problem

Eine Instagram-Story reichte nicht aus, um seine Glücksgefühle zu beschreiben. Stattdessen postete Tommy Doyle am frühen Sonntagabend gleich sieben Beiträge und beschrieb den sensationellen Halbfinal-Einzug von Sheffield United zu einem seiner veröffentlichen Bilder am besten: „NEXT STOP, WEMBLEY!“, schrieb der gefeierte Ex-HSV-Profi. Denn er war der Matchwinner im Viertelfinale des englischen FA Cups. Nun wartet der ganz dicke Brocken – doch es gibt auch ein Problem.

Ballannahme mit rechts, ein kurzer Blick nach oben und rein ins Glück. In der ersten Minute der Nachspielzeit fasste sich Doyle ein Herz und drosch den Ball aus 25 Metern in den rechten Winkel. Was für ein Tor. Zumal es der 3:2-Siegtreffer war und damit die Viertelfinal-Partie gegen die Blackburn Rovers ganz spät entschied.

FA Cup: Ex-HSV-Profi Doyle schießt Sheffield ins Halbfinale

Zweimal hatte der englische Zweitligist im ältesten Pokal-Wettbewerb der Welt gegen seinen Liga-Rivalen zurückgelegen, doch in der Schlussphase drehte Scheffield das Spiel und triumphierte. Auch und vor allem dank Doyle, der zum zweiten Mal binnen vier Tagen zum Helden avancierte, nachdem er schon am Mittwoch im Liga-Spiel gegen den AFC Sunderland (2:1) das (Sieg-) Tor des Tages erzielt hatte.

In der Tabelle der Championship liegen die „Blades“ auf dem zweiten Platz und haben beste Aussichten auf den Aufstieg in die Premier League. Ein ganz großes Kaliber wartet auf Sheffield aber bereits in einem Monat; im Halbfinale des FA Cups trifft das Team von Coach Paul Heckingbottom auf Manchester City, das sich in der Runde der letzten Acht mit 6:0 beim FC Burnley durchsetzte – inklusive Dreierpack von Erling Haaland.

HSV-Leihe von Doyle wurde nach halben Jahr abgebrochen

Ausgerechnet die „Sky Blues“, könnte man aus Doyles Sicht sagen. Denn der 21-Jährige ist nur ausgeliehen an Sheffield – von Man City. Gesetzter Stammspieler ist der Mittelfeldspieler in Sheffield nicht, allerdings kommt er seit vergangenem Sommer deutlich häufiger zum Einsatz als während seines Leih-Halbjahrs beim HSV.

In Hamburg hatte Doyle in der Hinrunde der Vorsaison nur sieben Pflichtspiele absolviert und ein Tor geschossen, bevor die Leihe abgebrochen wurde und der Engländer für den Rest der Spielzeit bei Cardiff City geparkt wurde. Im Sommer folgte dann der Schritt nach Sheffield – und der scheint sich für Doyle und seine Entwicklung auszuzahlen.

Doyle darf laut den FA-Regeln nicht gegen Man City spielen

Am 23. April trifft United im FA Cup nun auf Doyles Stammklub, bei dem er noch einen Vertrag bis Sommer 2025 besitzt. Gemäß der FA-Statuten darf der Ex-HSV-Profi dann jedoch nicht zum Einsatz kommen, weil es Spielern im englischen Pokal verboten ist, „gegen den verleihenden Klub zu spielen“. Heckingbottom kündigte nach dem Viertelfinal-Coup allerdings an, dass man in dieser Frage noch mal mit Man City sprechen wolle – zumal auch Doyles Teamkollege James McAtee vom Premier-League-Topteam nach Sheffield verliehen ist.

„Wir werden sehen, ob wir sie irgendwie einbeziehen können“, drückte Heckingbottom seine Hoffnung aus. Das Los Man City sei angesichts der Statuten das, „was wir nicht wollten“, sagte der Chefcoach und gab damit auch die Sicht von Dolye und AcAtee wieder: „Wir wollten, dass die Jungs in diesem Spiel dabei sind. Denn sie haben einen großen Anteil daran, was wir in der Liga und im Pokal erreicht haben.“ Für Doyle gab es sogar ein Extralob: „Tommy ist sehr bodenständig“, beschrieb Heckingbottom. „Er ist im Fußball aufgewachsen und weiß, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Er hat die richtige Einstellung und das kommt von seiner Familie.“

Der Ausgang der Gespräche und damit auch ein möglicher Einsatz Doyles sind offen, die Hoffnung aber besteht und der Glaube an das nächste Wunder sowieso. Schon im FA-Cup-Achtelfinale hatte Sheffield mit den Tottenham Hotspurs ein Schwergewicht bezwungen, nun warten also die Citizens. Und zwar, wie Doyle auf Instagram ganz richtig festhielt, im legendären Wembley-Stadion von London.