Das hatten sie sich wohl alle ein wenig anders vorgestellt. Nach seinem heftigen aber nur kurzen Zwischenhoch spielt Tommy Doyle beim HSV zurzeit keine Rolle mehr. Ganze zwei Minuten kam der Engländer in den vergangenen drei Partien zum Einsatz, insgesamt stehen nur 71 Zweitliga-Minuten in seiner Statistik – eine enttäuschende Ausbeute für den von Manchester City geliehenen Junioren-Nationalspieler. Das könnte nun für Ärger sorgen. Die „Citizens“ sollen sogar mit dem Gedanken spielen, den Leih-Deal bereits im Winter zu beenden.

Doyle sollte eine Saison lang reichlich Spielpraxis sammeln, dem HSV helfen und dann gestählt nach Manchester zurückzukehren. Das war der Plan, als er im Spätsommer nach Hamburg wechselte. Tatsächlich aber kommt der schussstarke Mittelfeldmann kaum zum Zug. Nach seiner Vorlage in Aue (1:1) und dem Last-Minute-Treffer in Paderborn (2:1) Ende Oktober schien sich das zu ändern. Da war Doyle in aller Munde, sein Durchbruch nur eine Frage der Zeit. Mittlerweile aber ist er wieder komplett außen vor.

Woran liegt’s? Klar, Doyles Konkurrent Ludovit Reis etwa machte seine Sache zuletzt gut. Doch während andere Talente, wie zum Beispiel der ebenfalls nur geliehene Angreifer Mikkel Kaufmann (gehört dem FC Kopenhagen) unter Trainer Tim Walter zumindest regelmäßig zu Joker-Einsätzen kommen, saß Doyle zuletzt zwei Mal komplett draußen.

Doyle ist unzufrieden mit seiner Situation beim HSV

Eine Situation, die an dem 20-Jährigen nagt, das soll er beim HSV intern bereits kommuniziert haben. Auch in England wird die Situation skeptisch verfolgt. Seit Tagen machen Gerüchte die Runde, City wolle den Deal möglicherweise schon im Januar vorzeitig beenden und Doyle woanders hin verleihen. Mehrere Championship-Vereine (Swansea, Barnsley, Blackpool) sowie Klubs aus Holland, Italien und Spanien sollen Interesse haben. Nach MOPO-Informationen hätten die „Citizens“ tatsächlich die Chance auf ein vorzeitiges Ende der Leihe. Das setzt nun auch den HSV unter Druck. Entweder spielt Doyle öfter – oder er könnte bald weg sein …