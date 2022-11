Glatzel stellt HSV-Rekord auf – und will die nächste Bestmarke brechen

Still, heimlich und leise hat sich Robert Glatzel am Sonntagnachmittag in Paderborn in die HSV-Geschichtsbücher eingetragen. Der Kopfballtreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 Mitte der ersten Halbzeit, es war der 30. Treffer des 28-Jährigen für die Hamburger im Unterhaus.

Damit ist Glatzel in der internen Rekord-Torjägerliste an Sonny Kittel vorbeigezogen, der sich mit seinem Doppelpack im Februar gegen Heidenheim (2:0) an Simon Terodde (24 Zweitliga-Treffer) vorbeigeschoben hatte. Da Kittel in dieser Saison aber noch torlos ist, ist Glatzel nach seinem achten Saisontor jetzt Hamburger Rekordschütze im Unterhaus.

HSV: Robert Glatzel ist jetzt Rekord-Torschütze der 2. Liga

Bemerkenswert: Für seine 30 Treffer brauchte Glatzel nur 48 Zweitliga-Spiele, eine bärenstarke Quote – und eine, an die er bei keinem seiner vorherigen Vereine auch nur annähernd rankam.

Rundum zufrieden war Glatzel in Paderborn mit der Teamleistung, mit sich selbst haderte der Angreifer ein wenig. Ein zweiter Treffer wäre durchaus drin gewesen, das wusste Glatzel am allerbesten. Kurz nach Wiederanpfiff scheiterte er aus aussichtsreicher Position an SCP-Keeper Jannik Huth, kurz vor Abpfiff kam ihm Jonas David nach einem Eckball in den Weg. Die gute Nachricht für den HSV: Es fiel am Ende nicht ins Gewicht.

Neben den drei Punkten auf der Habenseite stand vor allem die wichtige Erkenntnis: Nach überstandenen Rückenproblemen ist Glatzel wieder voll im Saft – und will in den verbleibenden drei Spielen bis zur WM-Pause sein Torekonto weiter aufstocken. In der Vorsaison hatte er nach 14 Spieltagen zwei Treffer weniger erzielt, am Ende waren es 22. Der Hamburger Rekord liegt bei 24 (Terodde 2020/21) – Glatzel ist auf dem besten Wege, auch diesen zu brechen.