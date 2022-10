Paderborn – HSV im Liveticker: Hamburg will endlich zurück in die Erfolgsspur

Es gibt deutlich bessere Aufbaugegner als den SC Paderborn. Doch der HSV will nach der 2:3-Pleite gegen Magdeburg und drei Pflichtspiel-Pleiten am Stück ausgerechnet beim Tabellenzweiten zurück in die Erfolgsspur. Dass dieses Unterfangen bei den heimstarken Ostwestfalen kein leichtes ist, wissen die Rothosen. Dennoch wollen die Schützlinge von Tim Walter den SCP die zweite Heimpleite der Saison zufügen und ihre eigene Mini-Krise beenden. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

