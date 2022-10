Albtraum-Bilanz: Geht der HSV-Fluch mit diesem Schiedsrichter weiter?

Wirklich Glück hatte der HSV zuletzt mit Schiedsrichterentscheidungen nicht. Ändert sich das am Sonntag beim Top-Spiel in Paderborn? Die Besetzung sorgt erst mal für wenig Zuversicht. Florian Badstübner wird die Partie beim SCP pfeifen. Mit dem Referee verbinden die Hamburger bislang nur Albtraum-Auftritte.

Badstübner und der HSV – das passt nicht wirklich zusammen. Noch nie haben die Hamburger ein Spiel mit dem 31-Jährigen als Hauptschiedsrichter gewonnen. Ganz im Gegenteil: Immer wieder war er dabei, wenn es für den HSV brutale Rückschläge gab, die nicht selten auch entscheidend für den Kampf im Aufstiegsrennen waren. Die MOPO erinnert an die bislang fünf HSV-Pflichtspiele mit Badstübner als Schiedsrichter.

Bittere HSV-Momente in Dresden, Aue und Hannover

Los ging alles im Frühjahr 2019. Der HSV hatte gerade das Derby beim FC St. Pauli mit 4:0 gewonnen und war auf dem besten Weg im Aufstiegsrennen so richtig durchzustarten. Zum nächsten Spiel kam Darmstadt 98 in den Volkspark. Der HSV spielte die Hessen im ersten Durchgang an die Wand, führte hochverdient mit 2:0. Nach der Pause drehte sich dann alles, Darmstadt erzielte drei Treffer. Ein brutaler Rückschlag, von dem sich die Hamburger nicht mehr erholen sollten. Nur eins der noch acht verbleibenden Saisonspiele konnte gewonnen werden.

Das Wiedersehen mit Referee Badstübner gab es für die Hamburger danach direkt zum Start in die nächste Saison. Er pfiff die 1:4-Blamage in der ersten Runde des DFB-Pokals beim damaligen Drittligisten Dresden. Drei weitere Liga-Spiele mit Badstübner an der Pfeife folgten. Alle endeten für den HSV extrem bitter. Im November 2020 lagen die Hamburger beim Gastspiel in Heidenheim zunächst mit 2:0 vorne, dann kam Christian Kühlwetter und traf für das Heimteam noch dreifach.

Im Februar 2021 war Badstübner auch der Schiedsrichter, als der HSV in Aue eine 3:1-Führung verspielte (Endstand 3:3). Noch heftiger war es beim bislang letzten HSV-Spiel mit Badstübner. Im April 2021 reichte in Hannover eine 3:0-Führung nur für ein 3:3. Im Anschluss stürzten die Hamburger im Kampf um den Aufstieg ab.

Fünf HSV-Spiele mit Badstübner als Schiedsrichter. Jede Partie endete für die Hamburger bislang extrem schmerzhaft. An der Leistung des Schiedsrichters lag das nicht. Und dennoch löst Badstübner beim HSV vor allem negative Gedanken aus. Ändert sich das am Sonntag – oder geht dieser Fluch weiter?