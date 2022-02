Gar nicht so leicht, sich angesichts der Bilder aus der Ukraine auf das Nord-Derby zwischen dem HSV und Werder am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker auf MOPO.de) zu freuen. So ging es am Freitag auch den beiden Trainern, die auf den Pressekonferenzen ihrer Klubs Stellung bezogen.

„Das sind sehr schlimme Bilder“, bekundete HSV-Trainer Tim Walter, der die kriegerischen Ausbrüche als „sehr traurig und sehr dramatisch“ empfindet: „Es gibt nichts Schlimmeres als Krieg. Es gibt Wichtigeres als Fußball. Unsere Gedanken sind bei den Menschen, die Not erleiden.“

HSV gegen Werder: Walter und Werner schockiert von Ukraine-Krieg

Werders Trainer Ole Werner sieht es genau so: „Das sind sehr traurige Bilder, insbesondere für die vielen Menschen, die direkt davon betroffen sind. Es ist auch schockierend, wie man dann auch gefühlt machtlos so einer Entwicklung folgt“, sagte er. Es sei sowohl in der Bremer Mannschaft als auch im Trainerteam „ein Thema und natürlich auch so, dass man dieser Tage dann hier und da auch mal mit einem flauen Gefühl im Magen aufwacht.“

Bremens Ex-Profi und heutiger Leiter der Scouting-Abteilung, Clemens Fritz, konnte sich seinem Trainer „nur anschließen. Unser gesamtes Mitgefühl gilt den Menschen, die davon unmittelbar betroffen sind. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es so weit kommen würde.“

Vor Anpfiff der Partie im Volksparkstadion soll es angesichts der Geschehnisse in der Ukraine zu einer Gedenkminute kommen.