Garantie für HSV-Profi Jung: Aber für das Derby gegen St. Pauli darf ein Trio hoffen

Mit einem Jochbeinbruch wird Adrian Fein dem HSV erst mal fehlen. Der Mittelfeldspieler wird sicher das Spiel in Hannover und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch das Stadtderby gegen St. Pauli verpassen. Wer den 20-jährigen Leihspieler (Bayern München) am Sonnabend in Hannover ersetzen wird, steht schon vier Tage vor dem Spiel fest. Gideon Jung ist beim HSV schon gesetzt.

In den ersten drei Spielen des Jahres kam Jung jeweils als Joker ins Spiel. Der 25-Jährige wurde jeweils als Verstärkung für das defensive Mittelfeld eingewechselt und überzeugte dabei bei jedem Einsatz. Im Heimspiel gegen Nürnberg gehörte er am Ende sogar zu den Torschützen.

Gideon Jung im Zweikampf mit dem Karlsruher Alexander Groiß Bongarts/Getty Images Foto:

Dieter Hecking erklärt: Gideon Jung war „belebendes Element“

„Gideon war nach allen drei Einwechslungen ein belebendes Element“, sagt Trainer Dieter Hecking, der Jung in der Hinrunde meistens noch in der Innenverteidigung eingesetzt hatte. „Das war für ihn jetzt eine kleine Umstellung. Aber Gideon hat es schon in der Vorbereitung und auch im Training gut gemacht. Auch früher hat er auf der Position im Mittelfeld schon mal gespielt, darum war das jetzt auch nicht das große Problem für ihn.“

Das könnte Sie auch interessieren: Kampf um die HSV-Stammplätze: Jetzt fliegen im Volkspark die Fetzen

Hecking legt sich für das Spiel gegen Hannover schon auf Jung fest

Am Ende hat es in den vergangenen drei Spielen sogar so gut funktioniert, dass sich Hecking für das Hannover-Spiel und die Frage nach dem Fein-Ersatz schon ungewöhnlich früh festlegt. Der Trainer: „Ich gehe davon aus, dass Gideon in Hannover spielen wird.“

Für das Derby gegen St. Pauli: Moritz, Kinsombi und Hunt lauern



Aaron Hunt und David Kinsombi WITTERS Foto:

Wie es dann nach dem Hannover-Spiel weitergehen wird, ist zurzeit noch offen. Kandidaten für die Fein-Position gibt es mit Christoph Moritz, David Kinsombi oder auch Aaron Hunt grundsätzlich gleich einige im Team. In der Pole-Position steht nun aber erst mal Jung. Sollte er in Hannover auch als Startelf-Spieler überzeugen, dürfte er eine Woche später für das Derby gegen St. Pauli ebenfalls beste Karten für einen Stammplatz haben.