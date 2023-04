„Gänsehaut-Momente“ auch in Lautern? Was klar für einen Erfolg des HSV spricht

Noch in der Glückseligkeit über das 6:1 gegen Hannover blickte Robert Glatzel am vergangenen Wochenende sieben Tage voraus. „Da freut man sich jetzt schon drauf“, konnte er das Duell bei seinem Ex-Klub, dem 1. FC Kaiserslautern, bereits kaum erwarten. Auf „ein überragendes Stadion und eine überragende Atmosphäre“ auf dem Betzenberg freue er sich. Und auf „Gänsehaut-Momente“, zumal vor ausverkauftem Haus und zur Primetime.

Samstagabend, 20.30 Uhr: Bereits sechsmal war der HSV in dieser Spielzeit Bestandteil des Topspiels – und er verlor als einziger Zweitligist, dem diese Terminierung diese Saison mindestens zweimal zuteilwurde, noch kein einziges dieser Duelle. Einzig Heidenheim konnte bis zuletzt eine ebenfalls niederlagenlose Topspiel-Bilanz vorweisen, kassierte letzten Samstag dann aber eine 0:1-Pleite gegen St. Pauli.

HSV verlor noch kein einziges Topspiel in dieser Saison

Der Kiezklub seinerseits verlor bereits ein Topspiel in Bielefeld, Darmstadt eines in Heidenheim. Der HSV aber unterlag hier kein einziges Mal, holte zwölf von 18 möglichen Topspiel-Zählern und gastiert jetzt also in Kaiserslautern.

MOPO

„Es ist etwas Außergewöhnliches, wenn mit dem HSV ein gefühlter Bundesligist zur Primetime hierher kommt“, ist die Vorfreude auch bei FCK-Coach Dirk Schuster riesig. Die Pfälzer gehören neben den Genannten ebenfalls zu den Klubs, die am öftesten am Samstagabend ran müssen. Bis zum Saisonende wird aber kein Verein so oft am Topspiel teilgenommen haben wie die Experten vom HSV: insgesamt achtmal.

Nun folgt Nummer sieben in Kaiserslautern. 88-mal trafen die beiden Traditionsklubs einst in der Bundesliga aufeinander, 40-mal siegte der HSV, 27-mal die „Roten Teufel“. In Liga zwei standen sie sich bisher erst einmal gegenüber: beim 1:1 im Hinspiel – an einem Samstagabend.