Fliegt der HSV ins Winter-Trainingslager oder nicht? Es gibt eine klare Tendenz

Mit dieser Entscheidung steht oder fällt die Urlaubsplanung zahlreicher HSV-Anhänger. Beziehen die Profis auf den letzten Drücker doch noch Anfang Januar ein Trainingslager im sonnigen Süden? Oder bleibt es dabei, dass sich der HSV im heimischen Volkspark auf die Rückrunde vorbereitet? Mittlerweile gibt es in der noch nicht endgültig beschlossenen Angelegenheit einen neuen Trend.

Steffen Baumgart hatte sich bereits Anfang November festgelegt. Warum in den Süden fliegen, wenn doch Mitte Januar, zum Start der Rückrunde, ohnehin in Deutschland bei ganz anderen Temperaturen gespielt wird? Für den 52-Jährigen war klar, dass er in der anstehenden kurzen Winterpause auf eine längere Reise verzichten wollte. Nur: Baumgart ist seit eineinhalb Wochen nicht mehr da. Zuletzt mehrten sich innerhalb des Vereins dann die Stimmen, die einen Winter-Trip befürworteten.

Noch ist nicht klar, wer Trainer des HSV wird

Davon aber scheint der HSV nun doch wieder Abstand nehmen zu wollen. Nach MOPO-Informationen gibt es derzeit die klare Tendenz, auf ein Trainingslager zu verzichten. Ein Grund: Die verfügbaren und aus HSV-Sicht adäquaten Quartiere sind mittlerweile rar gesät. Der aber noch deutlich wichtigere: Durch den ungewissen Ausgang in Bezug auf die Trainerfrage ist unklar, was sich ein möglicher neuer Übungsleiter für seine ersten Wochen wünschen würde.

Die Trainerfrage beeinflusst gerade fast alles beim HSV. Weiterhin ist nicht geklärt, wie es nach dem Baumgart-Aus in naher Zukunft weitergehen soll. Derzeit leitet Assistent Merlin Polzin die Geschicke als Interims-Chef, mit Loic Favé und Richard Krohn an seiner Seite. Offen, ob das so bleibt oder Sportvorstand Stefan Kuntz einen anderen Übungsleiter verpflichtet.

Vorerst aber plant der HSV ohne einen Winter-Trip und hofft im Januar auf möglichst milde Temperaturen in der Heimat. Schlecht für alle Fans, die die Profis gern begleitet hätten. Bereits kurz nach Neujahr soll die Rückrunden-Vorbereitung – Stand jetzt – im Volkspark beginnen. Die erste Partie des neuen Jahres steigt dann am 18. Januar gegen den 1. FC Köln.