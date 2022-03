Fall Jatta: HSV-Supporters kritisieren Staatsanwaltschaft scharf

„No matter what, we got your back“. Als die Identitätsdebatte um Bakery Jatta im Sommer 2019 aufkam, antworteten die HSV-Fans mit dieser solidarischen Botschaft. Einen Tag, nachdem das Amtsgericht Altona die Eröffnung eines Hauptverfahrens gegen Jatta abgelehnt hatte, versicherte der HSV Supporters Club am Mittwoch erneut seinen Rückhalt für den Gambier.

Und teilte die Hoffnung, „dass nun endlich Ruhe in dieser Angelegenheit einkehrt“. Dass die Staatsanwaltschaft wegen eines Verfahrensfehlers offenbar einen Widerspruch gegen das Urteil erwägt, macht die größte Dachorganisation der HSV-Fans (66.489 Mitglieder) „fassungslos“.

Fall Jatta: HSV-Supporters sprechen von „Hetzjagd“

Die „Aufklärung eines vermeintlichen Delikts“, unter der Jatta seit Jahren leide, bezeichnen die Supporters als „regelrechte Hetzjagd. Befeuert von rassistischen Ressentiments und der Kampagne einer Boulevard-Zeitung („Sport Bild“, d. Red.) hat sich die Staatsanwaltschaft in mehrjährige, kostenaufwändige Ermittlungen verrannt, als ob es sonst nichts zu tun gäbe in Hamburg.“

„Selbst der deutliche Tadel des zuständigen Richters scheint sie nicht aufzuhalten“, heißt es in dem unter anderem auf Instagram publizierten Statement weiter. Zur Erinnerung: Der zuständige Amtsrichter Volker Stegmann hatte die vorgelegte Beweislage der Staatsanwaltschaft am Dienstag mit den Worten kritisiert, diese sei „jeglichen gerichtsverwertbaren Nachweis schuldig geblieben“, dass es sich bei Jatta um den zweieinhalb Jahre älteren Bakary Daffeh handeln soll.

HSV-Fan-Organisation: „Legt den Fall Jatta zu den Akten“

Die „lächerlich“ handelnde Staatsanwaltschaft fordert die Fan-Organisation „in aller Deutlichkeit“ auf: „Legt diesen ‘Fall‘ dorthin, wo er schon lange hingehört – zu den Akten.“ Man sei es „leid, mit anzusehen, wie sich Medien und Behörden an einem Mitmenschen abarbeiten, der nach langer Reise in unserer Stadt ein neues Zuhause gefunden hat.“

Diese Heimat ist der HSV. Und seine Fans, wie die Supporters mit ihren letzten Sätzen noch einmal unterstreichen: „Du bist nicht allein, Bakery – wir stehen hinter dir. Du bist für immer einer von uns!“