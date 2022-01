Zwölf Jahre ist es her, dass sie ihn unbedingt haben wollten. Im Januar 2010 pokerte der HSV heftig um Vagner Love, der Top-Angreifer (damals in Diensten von ZSKA Moskau), so hieß es, sollte sogar schon einen Vorvertrag unterschrieben haben. Aus dem Wechsel aber wurde nie etwas. Mit mittlerweile 37 Jahren kommt der Brasilianer nun doch in den Volkspark – wenn auch nur für einen Tag, als Test-Gast mit dem dänischen Spitzenreiter FC Midtjylland.

Vor einer Woche verpflichtete der FCM (startet am 20.2. wieder in die Liga) den immer noch torhungrigen Ex-Nationalspieler (20 Einsätze) mit dem heißen Namen. Der spielte zuletzt für Kasachen-Klub Kairat Almaty, lernt nun auf seine alten Tage noch die dänische Liga kennen. Sein Vertrag läuft zunächst bis Sommer, heute (11 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) soll Vagner Love debütieren.

Gar nicht rund läuft es hingegen momentan für David Kinsombi. Der HSV-Mittelfeldmann soll eigentlich in der kommenden Woche in Darmstadt den gelb-gesperrten Sonny Kittel vertreten. Beim heutigen Härtetest in der Länderspielpause aber wird Kinsombi fehlen. In der Schlussphase des Derby-Sieges gegen St. Pauli (2:1) verletzte er sich bei einer Grätsche am Knie, konnte auch gestern nur individuell trainieren. Ein MRT ergab zwar, dass nichts gerissen ist. Schmerzen hat Kinsombi dennoch.

HSV bangt um Kinsombi

Beim HSV hoffen sie, dass die Malaise im Laufe des Wochenendes verschwindet. Dann stünde Kinsombis Einsatz bei Darmstadt sicher nichts im Wege.