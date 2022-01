Die Szene in der 66. Minute beim Stadtderby am Freitagabend war aus HSV-Sicht der kleine Schönheitsfehler. Sonny Kittel foulte Marcel Hartel, sah dafür von Schiedsrichter Sascha Stegemann die Gelbe Karte. Bitter: Für den 28-Jährigen war es bereits die fünfte in der laufenden Saison, damit ist er für das Topspiel beim SV Darmstadt 98 in zwei Wochen gesperrt.

In der Länderspielpause wird es deshalb auf die Kreativität von Tim Walter ankommen. Erster Anwärter auf die Kittel-Position dürfte David Kinsombi sein. Auch in seiner dritten Saison beim HSV ist der 26-Jährige noch nicht so recht angekommen, ein Stammplatz ist für den Ex-Kieler unter normalen Umständen meist nicht drin, auch wenn er zum Jahresauftakt in Dresden (1:1) mal wieder die Chance bekam. Nachhaltig für sich werben konnte er dabei nicht. Von Kittels Sperre aber könnte Kinsombi profitieren.

Auf Kittels Achterposition spielte Kinsombi in Kiel einst seine beste Zweitligasaison, an der Seite vom defensiveren Jonas Meffert – und unter dem Trainer Tim Walter.

Darf Kinsombi ran oder wagt Walter gar ein taktisches Experiment? Das Testspiel gegen den FC Midtjylland am Freitag gibt dem HSV-Trainer die Möglichkeit, auch eine andere Option auszuprobieren: die zweite Spitze. Dann würde wohl Manuel Wintzheimer in vorderster Front Nutznießer sein, Ludovit Reis könnte seinen Part im Mittelfeld offensiver interpretieren. Im Trainingslager in Sotogrande ließ Walter die Mittelfeld-Raute und den Zweiersturm bereits trainieren, im Pflichtspielalltag setzt der 46-Jährige aber bislang weiter auf das etablierte 4-3-3. Eine Menge Möglichkeiten, die sich ergeben im Hinblick auf das Spiel bei der zweitbesten Defensive der Liga (hinter dem HSV) mit nur 22 Gegentoren.

Fest steht: Kittels Ausfall schmerzt die Hamburger in jedem Fall. So gut, so konstant wie in dieser Spielzeit hat der gebürtige Gießener noch nie gespielt, seit er 2019 aus Ingolstadt kam. Gegen St. Pauli bereitete der Mittelfeldspieler beide Treffer vor, bestätigte seine exzellente Form. Kittel ist gereift, auf und neben dem Platz. Auch als Anführer wird er bei den Lilien fehlen. Nun soll also Kinsombi in Sonnys Kittel schlüpfen – oder wagt Walter doch den Griff in die Taktikkiste?