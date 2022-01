Der HSV verliert das Testspiel gegen den FC Midtjylland mit 1:5. Eine wahre Torflut vor der Halbzeitpause besiegelt die Hamburger Niederlage. Bakery Jatta (11.) kann zwischenzeitlich ausgleichen, doch dann drehen die Gäste auf.

Von Beginn an war in diesem Testspiel reichlich was geboten. Sisto (7.) traf zur frühen Führung der Gäste. Bakery Jatta (11.) konnte kurz darauf ausgleichen. Ein munterer Start in diese Partie.

Der HSV investierte ein wenig mehr ins Spiel und kam zu seinen Abschlüssen. Kaufmann (15., 29.) und Wintzheimer (26.), der sich bei seinem Versuch verletzte, hatten die besten Gelegenheiten. Aber der Wind war schnell aus den Segeln genommen, als Isaksen (33.) per Traumtor traf. Lindt (36.) und erneut Isaksen (38.) legten noch vor der Pause nach. Es war die schwächste Phase des HSV. Wegen einer schweren Verletzung von Charles beendete Schiedsrichter Porsch die erste Hälfte drei Minuten früher.

Nach dem Seitenwechsel mischten beide Mannschaften kräftig durch. Giorgi Chakvetadze kam zu seinem Debüt im Trikot der Rothosen. Das Tor traf aber Brumado (58.), der eine Unachtsamkeit des HSV eiskalt ausnutzte.

Die Mannschaft von Tim Walter probierte im Anschluss vieles, kam aber kaum noch gefährlich vor das Tor der Gäste. Stattdessen verhinderte Johansson (70.) eine noch höhere Niederlage. Am Ende stand eine gerechte Niederlage, aus der Trainer Tim Walter mit Sicherheit einiges mitnehmen wird.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff

90. Min Jonas David hat nach der Auswechslung von Sebastian Schonlau der Kapitän des HSV. Das zeigt, was für ein Standing er in der Mannschaft genießt.

89. Min Jatta hat nochmal die Chance auf sein zweites Tor des heutigen Tages, aber Olafsson steht erneut im Weg und verwehrt dem HSV-Stürmer den Doppelpack.

87. Min Der HSV bremst sich selbst aus. Alidou, der mittlerweile auch auf dem rechten Flügel zu finden ist, legt zurück auf Moritz Heyer und nimmt so das Tempo aus dem Angriff.

86. Min Bakery Jatta läuft einen Ticken zu früh los und steht deshalb deutlich im Abseits. Tim Walter hat die Aktion anders gesehen und winkt mit einem Lachen im Gesicht ab.

85. Min Ein Angriff der Gäste läuft über Vagner Love, der den Steilpass spielt, doch Vuskovic kann den Raum gut zumachen und das Spielgerät rollt durch bis zu Johansson.

84. Min An der Seitenlinie beobachten Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Michael Mutzel das Geschehen ganz genau.

83. Min Chakvetadze hat sich mittlerweile auch kämpferisch dem Niveau des Spiels angepasst. Schiedsrichter Porsch pfeift mittlerweile sein drittes Foul.

82. Min Alidou und Muheim versuchen mal das Zusammenspiel, aber der Youngster des HSV wird per Grätsche aufgehalten.

80. Min Es geht heiß her im Hamburger Sechzehner. Der Angriff läuft über Sörensen, dessen Flanke direkt wieder ihren Weg zurück zu ihm zurück sucht. Johansson ist dran und verlängert unfreiwillig. In rund 13 Metern Torentfernung wartet Berggreen, der den Ball per Volley aufs Tor bringt. Johansson kann halten und anschließend blockt Vuskovic den Nachschuss.

79. Min Muheim wirft von links ein, aber die Hereingabe gerät zu kurz. Vagner Love schießt das Leder konsequent zurück ins Seitenaus.

78. Min Das Spiel ist zur Zeit ein wenig zerfahren. Viele kleinere Fouls sorgen immer wieder zu kurzen Unterbrechungen.

76. Min Miro Muheim ist einer der Aktivposten beim HSV. Immer wieder sucht er den Weg nach vorne, ist aber auch ständig bei guter Defensiv-Arbeit zu beobachten.

75. Min Nächste Gelegenheit für die Gäste. Sörensen läuft auf der linken Seite auf das Tor von Marko Johansson zu. Sein Schuss landet hinter dem Tor.

72. Min Muheim setzt zum Sprint an und kann einen Ausball spektakulär verhindern. Im Anschluss dribbelt Alidou in den Strafraum der Dänen, kommt zu Fall und fordert Elfmeter. Doch das Spiel läuft weiter.

71. Min Der nächste Verletzte in dieser Partie. Paulinho muss vom Feld.

70. Min Johansson mit einem starken Reflex gegen Sörensen. Aus kurzer Distanz ist der HSV-Keeper schnell unten und kann den Ball sogar festhalten.

69. Min Emil Berggreen ist jetzt auch mit von der Partie.

68. Min Zur Zeit überlässt der HSV Midtjylland den Ball und versucht es eher mit Kontern und schnellen Angriffen. Bisher allerdings erfolglos.

66. Min Alidou wagt am eigenen Strafraum das Tänzchen und sorgt damit für einen kurzen Stressmoment.

65. Min Mikkel Kaufmann wird an der Strafraumkante gefoult und der HSV führt den Freistoß schnell aus. Die Gäste sind sichtlich überrascht und Krahn kommt aus kurzer Distanz zum Abschluss. Doch wieder hält Olafsson.

63. Min Chakvetadze und Alidou haben die Positionen getauscht. Alidou spielt jetzt vorne auf dem linken Flügel, während Chakvetadze sich ins Mittelfeld zurückfallen lässt.

62. Min Das Wechselspiel bei den Gästen geht munter weiter. Vagner Love, Onyedika und Paulinho sind neu auf dem Feld.

60. Min Rohr und Jatta kombinieren sich an den dänischen Strafraum vor. Jatta wagt den Abschluss und Olaffson muss sich ganz schön strecken, um da noch ranzukommen.

59. Min Da hat der HSV aber geschlafen. Direkt nachdem Gyamerah vom Feld gegangen ist, führt Midjylland einen Einwurf von der rechten Seite aus. Höegh verlängert und Brumado netzt aus kurzer Distanz ein.

58. Min Tor für Midtjylland! Brumado bestraft Hamburger Schläfrigkeit

57. Min Die Ärzte geleiten Gyamerah vom Feld. Immerhin kann der Verteidiger aus eigener Kraft vom Feld gehen. Er ist mittlerweile der dritte Verletzte in dieser Partie.

56. Min Jan Gyamerah hat sich hingesetzt. Ihn zwickt es scheinbar in den Adduktoren und es kann nicht weitergehen. Für ihn kommt Faride Alidou.

55. Min Muheim räumt Brumado hart aber fair ab. Der Linksverteidiger ist direkt drin im Spiel.

54. Min Maximilian Rohr fügt sich gut ein und probiert den Abschluss aus spitzem Winkel.

53. Min Vuskovic und David retten in letzter Sekunde am Fünfmeterraum vor Hansen. Das wäre fast das fünfte Tor der Dänen gewesen.

50. Min Miro Muheim schlägt eine Ecke von rechts in den Strafraum, wo Rohr mit dem Kopf an den Ball kommt. Sein Versuch landet weit über dem Kasten der Dänen.

49. Min Der Eckball geht an allen vorbei. So entsteht keine Gefahr für die Rothosen.

48. Min Sisto holt die Ecke gegen Heyer heraus. Alarmstimmung beim HSV, denn schon einmal in dieser Partie ging das aus Sicht der Hausherren nicht gut.

47. Min Auch bei den Gästen wurde durchgemischt. Sörensen ist neu auf dem Platz. Zudem sind Hansen und Klaasen gekommen.

46. Min Beim HSV gab es einige Wechsel. Neuzugang Giorgi Chakvetadze ist für Sonny Kittel auf den Platz gekommen und ersetzt Sonny Kittel. Auch Maximilian Rohr ist neu im Spiel, genauso wie Miro Muheim und Moritz Heyer. Runter vom Feld sind Robin Meißner und Sebastian Schonlau.

Anpfiff 2. Hälfte

Der HSV und der FC Midtjylland liefern sich lange ein Duell auf Augenhöhe. Die Mannschaft von Tim Walter kann sich offensiv noch nicht ganz so entfalten, wie der Trainer sich das vorstellt. Nun wird es wichtig sein, schnell Tore nachzulegen, um nicht völlig unterzugehen.

Abpfiff 1. Halbzeit

42. Min Die Spieler und Betreuer beider Mannschaften verlassen den Platz vorzeitig in Richtung Kabine. Die Halbzeit ist vorzeitig beendet, damit das medizinische Personal ungestört arbeiten kann.

41. Min Scheinbar handelt es sich um einen ernsten Fall. Die Mediziner beider Bänke sind anwesend und helfen. Auch ein Golfkart zum Transport von Charles ist auf dem Platz.

40. Min Das Spiel ist erneut wegen einer Verletzung unterbrochen.

39. Min Dieses Gegentor muss sich Marko Johansson selbst ankreiden. Der Schwede schenkt den Ball gegen Isaksen her, der nur den Fuß hinhalten braucht und den Ball so ins Tor lenkt.

38. Min Tor für Mitdjylland! Isaksen ist schneller als Johannson

37. Min Der HSV bekommt eine Ecke nicht richtig geklärt. In zentraler Position landet der Ball bei Victor Lindt. Der Mittelstürmer fasst sich ein Herz und drischt das Spielgerät aus 17 Metern unhaltbar für Johansson ins Netz.

36. Min Tor für Midtjylland! Lindt legt nach

34. Min Sisto befreit sich aus Meißners Pressing und spielt einen starken Diagonalball, der bei Isaksen landet. Der 20-Jährige schlenzt den Ball in den Sechzehner und was wohl als Flanke gedacht war, landet als Traumtor im langen Eck.

33. Min Tor für Midtjylland! Isaksen mit dem Traumtor

31. Min Das Spiel ist wegen einer Behandlungspause kurz unterbrochen. BeideMannschaften nutzen die Zeit, um durch zu schnaufen.

29. Min Kaufmann mit der Riesenchance auf die Führung! Sebastian Schonlau erobert den Ball an der Seitenlinie und flankt von rechts in den Sechzehner, wo Kaufmann völlig frei zum Abschluss kommt. Doch der Stürmer trifft den Ball nicht richtig und so ist der Aufsetzer kein Problem für Olaffson.

28. Min Das scheint dem Matchplan aber nichts anhaben zu können. Weiter geht es mutig nach vorne. Für Wintzheimer ist Krahn ins Spiel gekommen.

27. Min Eben noch mit der Schussgelegenheit, nun an der Seitenlinie. Manuel Wintzheimer scheint sich verletzt zu haben und lässt sich an der HSV-Bank behandeln. Die Rothosen sind nun erstmal in Unterzahl.

26. Min Wintzheimer mit dem nächsten Abschluss, aber erneut fehlt die Genauigkeit und der Ball segelt ohne weitere Berührung über die Grundlinie.

25. Min Hoppla. Ein Abstoß von Olaffson landet an der Mittellinie im Seitenaus. Eine der wenigen Unsicherheiten der Keepers des Tabellenführers der Dänischen Liga.

24. Min Reis erobert am Mittelpunkt den Ball stark von Charles und leitet den Konter des HSV ein. Weil Wintzheimers Flanke geblockt wird, bleibt der aber wirkungslos.

22. Min Zur Zeit sind spielerische Highlights eher Mangelware. Beide Mannschaften schauen zunächst, dass sie den Spielaufbau organisiert und ruhig durchziehen können.

21. Min Jetzt schiebt der HSV mal gewohnt hoch vor. Doch lange können die Rothosen den Druck nicht aufrecht erhalten.

20. Min Fehlpass von Schonlau, der mit seinem Pass wohl Sonny Kittel anvisiert hatte, den Ball aber unbedrängt ins Seitenaus spielt.

19. Min Schonlau schickt Jatta auf dem Flügel, der ganz viel freies Feld vor sich hat. Seine Flanke in die Mitte landet aber in den Armen von Olaffson.

17. Min Midtylland hält sich zum ersten Mal für längere Zeit in der Hamburger Hälfte auf, aber der HSV bekommt das gut wegverteidigt.

15. Min Mikkel Kaufmann kommt an der Strafraumkante an den Ball. Nach der Annahme mit der Brust wagt der Däne den Volleyschuss und verfehlt den Kasten nur knapp.

14. Min Ein munterer Beginn in diesem Härtetest, in dem jetzt alles wieder auf Anfang steht.

13. Min Und Jatta macht weiter Dampf. Mit einem Solo auf der linken Seite tankt er sich bis in den Strafraum durch, bringt dann aber Dalsgaard zu Fall und bekommt das Offensivfoul gegen sich gepfiffen.

12. Min Diesmal agieren die Gäste zu passiv. Kittel bekommt im Halbraum zu viel Platz und Zeit und flankt von rechts an den zweiten Pfosten. Dort hält Jatta den Kopf hin und nickt unhaltbar für Olaffson ein.

11. Min Tor für den HSV! Jatta netzt ein.

9. Min Der Blick geht bei den Rothosen direkt nach vorne. Wintzheimer schickt Kaufmann, doch der Pass ist ein wenig zu lang geraten und so kann Olaffson klären.

8. Min Der HSV verliert im Spielaufbau den Ball und kommt im schnellen Umschalten der Gäste nicht hinterher. Nach einer schnellen Drehung schließt Sisto aus 18 Metern ab und überwindet Johansson. Der Schwede ist zwar noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

7. Min Tor für Midjylland! Sisto überwindet Johansson

5. Min Marko Johansson ist bemüht, das Spiel schnell aufzubauen und bringt Rückkehrer Jonas David ins Spiel. Der Shootingstar der ersten Spieltage hat seine ersten Ballkontakte.

4. Min Die erste Gelegenheit für die Dänen, aber der Ball landet im Aus und so gibt es Abstoß für die Rothosen.

3. Min Wintzheimer legt von der rechten Strafraumkante quer und doch der Abschluss von Jatta geht am Tor vorbei.

2. Min Jatta macht direkt Druck über die linke Seite, wird aber abgelaufen und so springt nur der Einwurf für den HSV raus.

Min Der HSV scheint zunächst sogar mit einer Dreierkette zu spielen. Tim Walter rückt somit ein wenig von seinem sonst favorisierten 4-3-3 ab.

Anpfiff