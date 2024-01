Ex-HSV-Held wechselt zurück in die Heimat – und wird dort kurios inszeniert

Es war sein letzter großer Karrieretraum. Um jeden Preis wollte Ex-HSV-Mittelfeldspieler Marcelo Díaz seine Karriere dort beenden, wo für ihn im Fußball-Business einst alles angefangen hatte. Bei seinem Jugendverein Club Universidad de Chile (UD), für den er schon von 1997 bis 2012 aufgelaufen war und zu dem er bereits Ende 2022 nach einem Jahrzehnt im Ausland unbedingt zurückkehren wollte. Sein großer Wunsch blieb vor einem Jahr auf tragische Art und Weise ein unerfüllter – doch ist nun, genau ein Jahr später, aber tatsächlich wahr geworden! Der seit Samstag 37-Jährige hat erneut beim chilenischen Erstligisten unterschrieben, wechselte pünktlich zu Weihnachten – und das im Rahmen einer kuriosen Inszenierung durch seinen neuen, alten Verein UD.

„Heute kehrt Marcelo Díaz an den Ort zurück, an dem er aufgewachsen ist, sein Debüt gegeben und triumphiert hat“, schrieb Traditionsklub Universidad de Chile auf seiner Website. „Er erfüllt sich seinen Traum, genau wie die Millionen blauen Fans, die darauf gewartet haben, ihn wieder im Trikot des Romantischen Reisenden zu sehen.“ Es klingt wie die Rückkehr eines Vereinsidols, eines sportlichen Helden – und wurde auch entsprechend inszeniert.

Ex-HSV-Profi Marcelo Díaz ist zurück bei Herzensklub UD

Unter dem Motto „Feliz Navidad“, also „Frohe Weihnachten“, veröffentlichte UD am ersten Weihnachtstag ein Video auf seinen Social-Media-Kanälen, das Díaz bei einem Fotoshooting zeigt und zu Wort kommen lässt. Und von ebenjenem Fotoshooting postete der Verein in den folgenden Stunden dann auch noch reihenweise weitere Bilder, sogar eine eigene Galerie wurde dafür unter der Überschrift „Spezial Chelo Díaz“ auf der Klub-Homepage angelegt.

Auf den Bildern ist Díaz mal oberkörperfrei mit dem UD-Logo auf der Brust, mal mit einem rot-blauen Umhang in den Vereinsfarben um seinen Hals – und mal in anderen Merchandising-Produkten des Vereins zu sehen. Der ehemalige HSV-Profi und Hamburgs Relegations-Held von 2015 gleicht auf den Fotos fast einem Superhelden. Und wird von UD auch so willkommen geheißen. „Wie schön, dass du wieder da bist“, schrieb der Klub etwa auf Instagram zu einem alles andere als gewöhnlichen Begrüßungsbild. Oder, noch eine Stufe drüber zu einem anderen Foto: „Ein unvergessliches Weihnachtsfest mit der Rückkehr des Marcelo Díaz.“

Díaz vom Club Universidad de Chile gefeiert wie ein Held

Schon in der Woche vor Heiligabend hatte sich der 61-malige Nationalspieler von UD’s Ligakonkurrenten Audax Italiano verabschiedet, wo er seit Anfang 2023 gespielt hatte und wo er eigentlich noch bis Ende 2025 unter Vertrag gestanden hätte. Doch nun ergab sich die Möglichkeit eines ablösefreien Wechsels zurück in seine fußballerische Heimat.

Feliz cumpleaños, Marcelo #Diaz!

Wir gratulieren unserem ehemaligen Mittelfeldmann zum 37. Jahrestag und wünschen viel Erfolg für das neue Lebensjahr.



Und "Tomorrow, my friend" wünschen wir dir einen guten Rutsch ins neue Jahr, @CHELODIAZ_21. #nurderHSV… pic.twitter.com/Dvi0yh1LV8 — Hamburger SV (@HSV) December 30, 2023

„Ich war mehr als elf Jahre weg von zu Hause und heute ist mein Traum von der Rückkehr wahr geworden“, sagte Díaz, der nach seinem Jahr in Hamburg (20 HSV-Pflichtspiele von Februar 2015 bis Januar 2016) noch in Spanien (2016 bis 2017 bei Celta Vigo), in Mexiko (2017 bis 2018 bei UNAM Pumas), in Argentinien (2018 bis 2021 beim Racing Club) und in Paraguay (2021 bis 2023 beim Club Libertad Asunción) gespielt hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum der HSV noch zögert: Das ist der Plan mit Batista Meier

„Ich bin sehr glücklich. Und ich hoffe, die Fans sind es auch“, ergänzte Díaz nun mit Blick auf seine Rückkehr. „Möge es ein großartiges 2024 werden, und wir werden gemeinsam alles dafür tun.“ Die im Dezember beendete Saison in der Primera División de Chile schloss UD auf dem neunten von 16 Plätzen ab. In der kommenden Spielzeit will der Klub wieder besser dastehen – mit Díaz, der mit seiner „Erfahrung, Qualität und Identität“ helfen soll. Und mit dem sich UD einst schon viermal zum chilenischen Meister gekrönt hatte …