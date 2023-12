Dass der HSV im Winter den einen oder anderen Zugang präsentieren wird, gilt als sicher. Wer aber macht den Anfang? Als heißer Kandidat gilt Dresdens Offensivmann Oliver Batista Meier (22), der in der Drittliga-Hinrunde als Leihspieler in Verl brillierte (neun Tore, zehn Assists). Ob es zu dem Wechsel kommt, ist allerdings offen.

Dass der HSV im Winter den einen oder anderen Zugang präsentieren wird, gilt als sicher. Wer aber macht den Anfang? Als heißer Kandidat gilt Dresdens Offensivmann Oliver Batista Meier (22), der in der Drittliga-Hinrunde als Leihspieler in Verl brillierte (neun Tore, zehn Assists). Ob es zu dem Wechsel kommt, ist allerdings offen – und ein Blitz-Transfer nahezu ausgeschlossen.

Der gute Draht zwischen Batista Meier und Tim Walter ist bekannt, einst bildete der HSV-Trainer das Talent in der Bayern-Jugend aus. Und dennoch: Sollte der Zögling seinem einstigen Ziehvater nach Hamburg folgen wollen, wird er sich gedulden müssen.

Oliver Batista Meier: Kein Blitz-Wechsel zum HSV

Nach wie vor gibt es zwar zarte Lockrufe aus Hamburg, aber nichts Konkretes, von einem Poker kann noch keine Rede sein. Dass Batista Meier möglicherweise schon in der kommenden Woche mit dem HSV ins Andalusien-Trainingslager (4.-12.1.) reisen könnte, wird nach MOPO-Informationen auch von Seiten des Spielers als sehr unrealistisch eingeschätzt.

Der Grund: So sehr Walter den offensiv vielseitig einsetzbaren Batista Meier schätzt, so sehr drückt an anderer Stelle der Schuh. Aufgrund der enormen Personalprobleme in der Abwehrmitte (Sebastian Schonlau fehlt wochenlang, Stephan Ambrosius wegen des Afrika-Cups womöglich auch) müssen sich die Bosse erst mal auf das Schließen der Abwehr-Baustelle konzentrieren. Den auch woanders (z.B. in Paderborn) begehrten Batista Meier behalten sie parallel dazu im Auge.