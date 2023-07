Tendenz im Training: In der HSV-Abwehr deutet sich eine Überraschung an

Das, was sich am Donnerstag auf dem Nebenplatz am Volksparkstadion abspielte, ist ein mittlerweile gewohntes Bild. Zumindest, wenn man Sebastian Schonlau (Wade) ausklammert, der vormittags gar nicht draußen war. Miro Muheim (ebenfalls Wade) und Jonas David (Oberschenkel) trainierten zum wiederholten Male nur individuell und unter Anleitung von Sebastian Capel – wohingegen auf dem Hauptrasen mögliche Tendenzen bezüglich der HSV-Startelf für den Liga-Auftakt gegen Schalke nächsten Freitag zu sehen waren.

Aber erst einmal noch zu Muheim und David, deren Übungsabläufe wenigstens einen Hauch von Optimismus verbreiten konnten. Der Linksverteidiger aus der Schweiz absolvierte am zweiten Tag in Folge lockere Übungen mit Ball und David konnte am Donnerstag immerhin schon wieder leichte Sprints über rund 50 Meter anziehen. Es waren Bilder, die Hoffnung weckten, dass das Duo eventuell doch noch rechtzeitig fit wird für die Eröffnungspartie gegen Schalke – noch nicht aber für das Testspiel bei den Glasgow Rangers am Samstag (16 Uhr).

Hadzikadunic trainiert wieder und dürfte direkt gesetzt sein

Nicht selten nutzen Trainer die letzte Partie der Vorbereitung dazu, um die vermeintliche Startelf für den Pflichtspiel-Auftakt einspielen zu lassen. Doch wie diese aussehen wird, vor allem in der Defensive, ist nicht zuletzt wegen der gesundheitlichen Situation von Schonlau noch völlig offen. Sicher scheint derzeit nur, wer definitiv einer der Innenverteidiger sein wird: Dennis Hadzikadunic. Nach seinen leichten Oberschenkelproblemen stand der Neuzugang von FK Rostov am Donnerstag wieder auf dem Platz und dürfte das auch in Schottland wieder tun.

Im Training verteidigte Hadzikadunic im Zentrum an der Seite von Guilherme Ramos, der abermals einen guten Eindruck hinterließ und womöglich tatsächlich eine ernsthafte Kader- oder sogar Startelf-Option für Schalke ist. Kürzlich hatte Trainer Tim Walter noch erklärt, er glaube nicht, dass Ramos zum Auftakt gegen „Königsblau“ einsatzfähig sei. Komplettiert wurde die Vierer-Abwehrreihe der Trainingsmannschaft in Lila-Leibchen durch William Mikelbrencis sowie Salzburg-Leihgabe Ignace Van der Brempt – also durch zwei gelernten Rechtsverteidiger, die im Laufe des Abschlussspiels aber die Seiten wechselten.

Komplettieren Van der Brempt, Ramos und Mikelbrencis die HSV-Defensive?

Allrounder Moritz Heyer wiederum, der in der Kette jede Position bekleiden könnte und als Linksverteidiger zuletzt gegen RB Salzburg wackelte, trug ein andersfarbiges Leibchen als Hadzikadunic, Mikelbrencis und Van der Brempt. Das kann im Training am Freitag zwar schon wieder anders aussehen und am Samstag sowieso – zumal eher unwahrscheinlich ist, dass Ramos nach seiner Schulterverletzung schon gegen die Rangers Spielpraxis sammeln soll. Die ersten Startelf-Indizien waren aber auch bei den anwesenden Trainingszuschauern ein Gesprächsthema.

Die Entscheidung, wen er sich im letzten Testspiel weiter aneinander gewöhnen lassen will, liegt bei Walter. Auf einen Stammspieler, um den es zuletzt Sorgen gab, kann der Coach in jedem Fall setzen: Daniel Heuer Fernandes, der sich im Dienstagstraining am linken Daumen wehgetan hatte und tags darauf keine Handschuhe trug, übte am Donnerstag problemlos und stand wieder zwischen den Pfosten. Das wird der Keeper auch im Training am Freitagmittag ab 13 Uhr noch mal tun, ehe nachmittags der Flieger Richtung Schottland abhebt.