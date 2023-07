Nicht einmal 19 Stunden waren seit seiner Vorstellung im Volkspark vergangen, da war sich Ignace Van der Brempt bereits einer Sache sicher: „Eine tolle Saison steht bevor, gemeinsam“, schrieb der Neuzugang auf Instagram, nachdem er die ersten 100 Trainingsminuten beim HSV hinter sich gebracht hatte. Und der Belgier spielte im Abschlussspiel auch direkt auf der Position, auf der er vordergründig eingeplant ist – wenngleich die aktuelle Personalsituation auch etwas anderes erfordern könnte. So plant der HSV mit seinem neuen Verteidiger.

Van der Brempt komplettierte in der Einheit am Mittwoch die ansonsten noch aus Nicolas Oliveira (19), Valon Zumberi (20) und Stephan Ambrosius (24) bestehende Abwehrkette seines Trainingsteams – als Rechtsverteidiger. Das ist die angestammte Position des 21-Jährigen und auf dieser ist er auch beim HSV primär eingeplant. Und es ist die Position, auf der in der vergangenen Spielzeit Moritz Heyer seinen Platz sicher hatte.

Van der Brempt: HSV-Verpflichtung hat Folgen für Heyer

Wenngleich der 28-jährige Allrounder als Innenverteidiger – seine Lieblingsposition – ausgebildet wurde und er als Außenverteidiger im Saison-Finale und auch zuletzt im Test gegen RB Salzburg (1:4) mehrfach wackelte, bedeutet die Verpflichtung von Van der Brempt nicht, dass Heyer per se nicht mehr als Rechtsverteidiger eingeplant ist. Sondern erst einmal nur, dass ein zusätzlicher Spieler für den internen Konkurrenzkampf geholt wurde.

Trotzdem schätzen die Verantwortlichen Heyers Vielseitigkeit, die auch am Mittwoch sichtbar wurde: Da verteidigte Heyer nicht rechts, sondern innen – an der Seite von William Mikelbrencis. Dass der 19-jährige Franzose zuletzt große Schritte nach vorne gegangen ist, haben neben Coach Tim Walter auch die HSV-Bosse wohlwollend registriert. Auch, weil Mikelbrencis den letzten großen bis zur Startelf aber noch zu gehen hat, wurde in Van der Brempt nun ein – trotz seines ebenfalls jungen Alters – noch erfahrener Positions-Konkurrent (unter anderem sechs Champions-League-Einsätze) für ein Jahr von RB Salzburg ausgeliehen.

Van der Brempt auf dem Schirm hatte der HSV bereits, als der Youngster 2019/2020 noch in der UEFA Youth League für die U19 des FC Brügge spielte – und nicht erst, als er im Dezember 2020 in seinem zweiten Startelf-Einsatz für die Profis des belgischen Traditionsklubs direkt zum ersten Mal traf. Und vor allem nicht erst, als der zwölfmalige U21-Nationalspieler im Januar 2022 für stolze fünf Millionen Euro nach Salzburg wechselte.

Dem 1,87 Meter großen Van der Brempt werden Stärken im Kopfballspiel, im defensiven Zweikampf und bei der Geschwindigkeit nachgesagt. Als RB vor einem halben Jahr gegen den FC Bayern testete, entschied der HSV-Neuzugang sogar Laufduelle gegen Alphonso Davies für sich – ebenfalls als Rechtsverteidiger.

Der angespannten Personal-Lage in der HSV-Defensive kommt allerdings zugute, dass nicht nur Heyer, sondern auch Van der Brempt vielseitig einsetzbar ist: Weil die Leihgabe ebenfalls links und innen verteidigen kann, bietet sich Walter mehr als nur eine Option, in welcher Anordnung er seine fitten Abwehrspieler kommende Woche Freitag gegen Schalke 04 auflaufen lassen kann. Die Aufstellungen im Training am Mittwoch müssen nicht, können dahingehend aber bereits als Fingerzeit verstanden werden.