Aus Champions-League-Zeiten: Knacken die HSV-Fans den ewigen Rekord?

Am Sonntag wird die Bude wieder richtig voll. Nur noch wenige Hundert Tickets sind für die Partie gegen Osnabrück zu haben, aller Voraussicht nach werden 57.000 Fans im Volkspark dabei sein. Damit setzt der HSV den nächsten Schritt zu einem Rekord für die Ewigkeit.

Mit Bestmarken kennen sie sich im Volkspark ja aus. 53.564 Fans strömten in der Vorsaison durchschnittlich zu den HSV-Heimspielen und sorgten für einen neuen Zweitliga-Weltrekord. Auch die Fans waren mitverantwortlich dafür, dass ihr Verein das Geschäftsjahr mit einem Überschuss von 7,8 Millionen Euro abschloss – das beste Resultat seit 14 Jahren.

Schon jetzt steht eigentlich fest, dass der HSV nach dieser Saison einen noch höheren Schnitt erzielen wird. Fragt sich nur: Knackt er sogar seinen Vereinsrekord?

Knackt der HSV den Rekord von 2007?

Der liegt bei 55.867 Fans und datiert aus der Saison 2006/07, als der stolze Verein noch in der Champions League spielte. Momentan liegt der Schnitt bei 55.526 und noch leicht unter der Bestmarke. Aber: Insbesondere die neugewonnene Euphorie durch den Trainerwechsel macht sich auch bei den Vorverkäufen bemerkbar. Absolut möglich, dass alle restlichen sechs Saison-Heimspiele ausverkauft sein werden.

Nach Osnabrück kommt Wiesbaden (17.3.), auch für diese Partie sind schon mehr als 46.000 Karten weg. Die Spiele gegen Lautern, Kiel und St. Pauli garantieren ohnehin ein volles Haus, zudem kommt Nürnberg – am letzten Spieltag, auch das ist ein Selbstgänger. So könnte der Schnitt am Ende auf unglaubliche 56.046 Fans anwachsen.

Knackt der HSV seinen ewigen Rekord? Vieles spricht dafür. Fast schon paradox, dass der Verein seinen Weltrekord gleichzeitig aber wohl verlieren wird. Schalke liegt mit durchschnittlich knapp 61.500 Fans klar auf Kurs. Das Problem aus Hamburger Sicht: Die Königsblauen haben einfach das größere Stadion …