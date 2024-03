HSV gegen Osnabrück mit veränderter Startelf? Anreise-Probleme für Fans

Vor voraussichtlich vollem Haus wird Steffen Baumgart sein zweites Spiel als HSV-Trainer bestreiten. Am Sonntag gegen Osnabrück (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) könnte dann ein Profi in die Startelf zurückkehren.

Jean-Luc Dompé, der vor seiner Verletzung in starker Form gewesen war, konnte bereits am Donnerstag die gesamte Einheit im Volkspark absolvieren, auch am Freitagvormittag stand er mit dem Team auf dem Platz. Einem Einsatz des Franzosen am Sonntag dürfte entsprechend nichts im Wege stehen. Dompé schickt sich an, Ransford Königsdörffer (beim 1:0 gegen Elversberg noch Siegtorschütze) aus der Startelf zu verdrängen.

Baumgart ließ die Entscheidung bei der Pressekonferenz am Freitagnachmittag noch offen, lobte auch Königsdörffer. Zu Dompé sagte er: „Gestern und heute hat er so richtig und in vollen Umfängen mittrainiert – und wir kennen seine Qualitäten. Aber bei mir gibt es keine Stammspieler.“

Fliegt Matchwinner Königsdörffer aus der Startelf?

Vor Osnabrück warnte der Coach ausdrücklich: „Ich gehe mit dem Anspruch ins Spiel, dass wir am Sonntag gewinnen. Aber wir müssen dem Gegner Respekt entgegenbringen. Entscheidend ist, dass wir unsere beste Leistung auf den Platz bringen und 90 oder mehr Minuten hart arbeiten.“

Mit Guilherme Ramos, der seine Gelbsperre abgesessen hat, steht Baumgart zudem eine weitere Abwehr-Alternative zur Verfügung. Einzig Stephan Ambrosius (verletzt) und Lászlo Bénes (letztes Spiel seiner Rotsperre) dürften somit ausfallen.

Über 56.000 Tickets sind für die Partie gegen den Tabellenletzten aus Niedersachsen bislang verkauft. Die Anreise wird für viele Fans zum Problem. Denn wegen Bauarbeiten fahren auf der S3 und S5 zwischen Altona und Stellingen nur Busse statt S-Bahnen. Daher wird empfohlen, mit der U2 bis Hagenbecks Tierpark zu fahren. Von dort fahren Shuttle-Busse zum Volksparkstation.

Die Anreise aus Richtung Pinneberg mit der S-Bahn nach Eidelstedt und Stellingen ist wie gewohnt möglich. Zudem steht der Shuttlebetrieb ab Othmarschen (S1) wie üblich zur Verfügung. Dieser wird jedoch vorwiegend von Gästefans aus Osnabrück genutzt.