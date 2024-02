Für den Aufstieg: Jetzt muss Baumgart auch dieses HSV-Problem lösen

Eine Negativ-Serie hat Steffen Baumgart mit seinem ersten Auftritt als HSV-Cheftrainer direkt beendet. Nach zuvor drei Heimspiel-Pleiten in Folge konnten sich die Hamburger beim 1:0 gegen Elversberg am vergangenen Wochenende erstmals seit November 2023 wieder über drei Punkte im Volksparkstadion freuen. Nun wartet auf den 52-Jährigen sofort die nächste Aufgabe: Kann Baumgart auch das Nord-Tief stoppen?

Mit dem VfL Osnabrück kommt am Sonntag (13.30 Uhr) mal wieder ein Nord-Konkurrent in den Volkspark. Für den HSV waren genau diese Spiele in der Vergangenheit unabhängig von der aktuellen Tabellenkonstellation häufig ein Problem.

Die negative Heimserie des HSV stoppte Baumgart schon

Aus den jüngsten beiden Nord-Duellen in Rostock (2:2) und gegen Hannover (3:4) holten die Hamburger lediglich einen Punkt. Ein Zufall war das nicht wirklich. Auch davor lief es gegen die „Nachbarn“ für den HSV in dieser Saison nur sehr bedingt besser.

Drei der bislang sechs Niederlagen in dieser Spielzeit gab es für den HSV gegen Teams aus dem Norden. In der Hinrunde wurden unter anderem die Spiele in Kiel und Osnabrück verloren. Insgesamt holte der HSV in dieser Saison aus acht Nord-Duellen erst elf Punkte. Das ist ein Schnitt von lediglich 1,375 Zählern pro Partie. Zum Vergleich: Kommt der Gegner nicht aus dem Norden, gab es für die Hamburger in dieser Saison bislang durchschnittlich zwei Punkte pro Spiel.

Gegen Nordklubs gab es für den HSV bisher wenig zu holen

Der nun anstehende Auftritt gegen Osnabrück ist für den HSV das erste von noch vier verbleibenden Nord-Duellen in dieser Saison. St. Pauli, Kiel und Braunschweig heißen die anderen Gegner. Der Auftrag ist klar: Für das Ziel Aufstieg muss Baumgart nun auch mit dem HSV in diesen Spielern liefern und konstant punkten.

Wie das funktioniert, sollte der neue HSV-Trainer direkt am Sonntag gegen Osnabrück zeigen. Vielleicht hilft ihm dabei, dass der VfL zu seinen absoluten Lieblingsgegnern gehört. Gegen keinen anderen Klub holte Baumgart bislang mehr Siege (vier). Verloren hat er gegen den VfL als Coach noch nie.

Kann Baumgart diese persönliche Erfolgsgeschichte auch mit dem HSV fortsetzen? Für die Hamburger wäre damit das nächste Problem gelöst und ein weiterer wichtiger Schritt Richtung Aufstieg gemacht.