„Er macht einfach Spaß“: Suhonen begeistert bei seinem Lieblingsgegner

Sein Pfeil zeigt weiterhin nach oben. Bereits beim 4:1 im Hinspiel hatte Anssi Suhonen für den HSV gegen Regensburg getroffen – nun legte er beim 4:2 im zweiten Duell gegen den Jahn nach. Der Finne bringt den HSV-Fans und seinem Trainer zurzeit richtig Spaß.

Keine Minute zu früh wurde Suhonen in Regensburg vom Platz genommen. Den Treffer zur 2:1-Führung durfte er noch erzielen (66.), Sekunden später war für den 21-Jährigen dann Feierabend. Ein triumphaler Abgang, der durch die Glücksgefühle nach den dramatischen Schlussminuten der Partie noch gekrönt wurde.

HSV: Anssi Suhonen trifft erneut gegen Jahn Regensburg

Suhonens nächster Streich. Nach seinem guten Auftritt beim Pokal-Aus gegen Freiburg (1:3) am vergangenen Dienstag stand der U21-Nationalspieler bereits zum vierten Mal in Folge in der Startelf des HSV. Nicht alles funktionierte, ab und an wirkt das Talent noch etwas zu verspielt. Doch mit seinem Treffer rechtfertigte Suhonen seine Aufstellung.

„Welche Energie der Kleine reinbringt, das macht einfach Spaß“, war dann auch Trainer Tim Walter des Lobes voll. „Anssi hat sich in den Spielen zuvor nicht ganz so belohnen können. Schön, dass er das nun nachholen konnte.“

Wie die Saison für den HSV endet, ist noch offen. Suhonens Spielzeit aber ist jetzt schon ein voller Erfolg. Er schaffte den Sprung von der U21 zu den Profis, ist derzeit Stammspieler – und soll im Juni, wenn die nächsten Länderspiele anstehen, sein Debüt für Finnlands A-Team feiern. Vielleicht ja doch noch als frischgebackener Bundesliga-Aufsteiger. Zumindest tut Suhonen derzeit einiges dafür.