Walter lobt und bremst HSV-Alleskönner Vagnoman

Auf zwei Positionen hatte Trainer Tim Walter sein Team für das Spiel gegen Aue im Vergleich zum letzten Auftritt gegen Paderborn umgebaut. Josha Vagnoman rückte als eine Maßnahme für Miro Muheim in die erste Elf und lieferte als Linksverteidiger beim 4:0-Erfolg eine starke Leistung ab.

Alleskönner Vagnoman. Für den 21-Jährigen war es nach langer Verletzungspause erst sein sechster Einsatz in der Liga für den HSV in dieser Saison. Nach Spielen als Rechtsverteidiger und auf der Außenbahn durfte er erstmals nach längerer Zeit wieder als Linksverteidiger ran und überzeugte auch dort.

HSV-Trainer Walter fand Vagnoman gegen Aue „sehr gut“

Der U21-Nationalspieler ließ in der Defensive nichts anbrennen und war mit seinem Tempo immer wieder zur Stelle, wenn Aue es über seine Seite versuchte. Zudem schaltete er sich auch immer wieder mit in die Offensive ein. Vagnoman gab drei Torschüsse ab und bereitete zwei Abschlüsse vor. Dazu gehörte auch die Vorlage zum 4:0 von Ludovit Reis.

„Joshi hat sehr gut gespielt“, freute sich Trainer Tim Walter, der Vagnoman allerdings nicht zu sehr in den Vordergrund stellen wollte. „Auch andere waren gut. Wir gewinnen und verlieren zusammen. Joshi war nur ein Teil davon.“

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Noten gegen Aue: Kittel führt starke Hamburger zum Sieg

Klar ist, nach dieser Leistung wäre es eine große Überraschung, wenn Vagnoman am kommenden Sonntag beim nächsten HSV-Spiel in Kiel nicht erneut in der Startelf stehen würde. Die Frage ist nur: Wo? Walter hat die Qual der Wahl. Vagnoman bietet einige Möglichkeiten an.