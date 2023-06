HSV: Entscheidung um Verbleib von Reis gefallen – auch Heuer Fernandes hat Pläne

Nächster Erfolg für den HSV. Nach Stürmer Robert Glatzel bleibt mit Ludovit Reis ein weiterer Leistungsträger. Für eine Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro hätte der niederländische U21-Nationalspieler per Ausstiegsklausel den HSV bis Donnerstagabend verlassen können. Die Entscheidung fiel letztlich schon vor Ablauf der Frist. Und noch ein weiterer Leistungsträger will offenbar beim HSV bleiben.

Reis bleibt beim HSV. Dieses klare Signal haben die Verantwortlichen im Volkspark vom 23-jährigen Mittelfeldspieler erhalten. Zwar war er zuletzt mit Blick auf seine Zukunft hin- und hergerissen und wollte eigentlich in diesem Sommer den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Wirklich überzeugende Angebote von anderen Vereinen gab es aber wohl nicht – und so entschied sich Reis nun für eine weitere Saison beim HSV.

Die Nachricht dürfte alle HSV-Fans glücklich machen. In der abgelaufenen Saison war Reis mit neun Treffern nicht nur zweitbester Torschütze im Team der Hamburger. Von kaum einem anderen Profi waren Fotos und Autogramme zuletzt so beliebt. Zudem kämpften die Fans um Reis, schrieben ihm pro Tag mehr als 100 Nachrichten bei Instagram, wie der Mittelfeldmann im MOPO-Interview erklärte.

Der HSV plant auch weiterhin voll mit Reis

Nun wird die Liebesbeziehung fortgesetzt. Der HSV plant ab sofort voll mit Reis. Ein Wechsel in diesem Sommer ist vom Tisch. Reis dürfte damit nun auch den Kopf frei haben für die anstehende U21-Europameisterschaft mit den Niederlanden. Anders als bei Glatzel gibt es für seinen Verbleib keine Vertragsverlängerung mit Gehaltserhöhung. Der Grund: Der Kontrakt des Mittelfeldspielers war gerade erst im vergangenen Herbst verlängert worden.

Eine Entscheidung ist offenbar auch bei Daniel Heuer Fernandes gefallen. Der Torwart, der beim HSV noch einen Vertrag bis 2024 hat, war zuletzt mit mehreren portugiesischen Top-Klubs in Verbindung gebracht worden. Ein Wechsel soll für ihn jedoch kein Thema sein. Auch er will bleiben.