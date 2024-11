Braunschweig – HSV 0:0: Johansson rettet! Königsdörffer vergibt frühe Mega-Chance

Von einer Krise beim HSV zu sprechen, würde deutlich zu weit gehen. Dennoch stimmten die vergangenen beiden Liga-Auftritte der Rothosen nachdenklich, die Leistungen gegen Elversberg (2:4) und Nürnberg (1:1) waren über weite Strecken enttäuschend. Umso wichtiger wäre am Freitagabend ein Sieg gegen Kellerkind Eintracht Braunschweig, um die kritischen Stimmen schnellstmöglich verstummen zu lassen. Findet der HSV gegen die „Löwen“ zurück auf die Siegerstraße? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker

11. Min Bell Bell dominiert in diesen Minuten das Geschehen, diesmal aber auf negative Weise. Im Laufduell mit Katterbach weiß sich der Linksverteidiger nur noch mit dem taktischen Foul zu helfen und sieht Gelb.

10. Min Die Niedersachsen kommen! Bell Bell wird per Doppelpass an die Grundlinie geschickt und flankt an den Elfmeterpunkt, wo Krauße hochsteigt, aber ebenfalls verfehlt.

9. Min Nun auch der erste Abschluss für Braunschweig. Bell Bell setzt sich mit etwas Glück gegen Katterbach durch und hat Platz, sein Linksschuss aus spitzem Winkel rauscht aber doch deutlich über das Gehäuse.

7. Min Erster Vorstoß der Gastgeber: Gomez rettet einen Ball auf rechts gerade so vor dem Aus, hat dann Platz und versucht es mit einem steilen Zuspiel in die Spitze, doch Heuer Fernandes passt auf und ist fängt den Pass ab.

4. Min Das muss das 1:0 für den HSV sein! Selke steckt klasse durch auf Königsdörffer, der völlig frei vor Johansson auftaucht, doch der Ex-Hamburger kommt aus dem Tor gestürmt und schmeißt sich erfolgreich in den Schuss.

3. Min Der Standard bringt keine Gefahr, den Konterversuch des BTSV unterbindet Karabec und holt die Kugel zurück.

3. Min Dompé versucht es mit rechts, die Mauer fälscht zur Ecke ab.

1. Min 50 Sekunden sind gespielt und es gibt die erste gefährliche Freistoßposition für den HSV, weil Karabec von Köhler gefällt wird.

1. Min Los geht‘s!

Anpfiff!