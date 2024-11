Dieses Wiedersehen hat es in sich. Wenn der HSV am Freitagabend in Braunschweig antritt, wird er es aller Voraussicht nach mit Marko Johansson zu tun bekommen. Der 26-Jährige mauserte sich zuletzt zur Nummer eins der Eintracht und steht nun vor einem speziellen Duell. Drei Jahre lang (2021 bis Sommer 2024) stand der Schwede beim HSV unter Vertrag, fiel dort aber recht schnell in Ungnade und wurde insgesamt dreimal verliehen – ehe es im Sommer zur endgültigen Trennung kam. In der MOPO spricht Johansson über die für ihn schweren Jahre und seinen Neustart in Braunschweig. Und er verrät, warum er trotz allem noch immer fast täglich einen engen Draht nach Hamburg hält.