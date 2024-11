Vor Abfahrt nach Braunschweig: HSV zittert um einen Abwehrspieler!

Mit 22 Profis an Bord startete der Mannschaftsbus des HSV am Donnerstag nach Braunschweig. Ein ungewohnt großes Aufgebot – und das hat Gründe: Vor der Partie bei der Eintracht (Freitag, 18.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) gibt es Sorgen um Abwehrmann Lucas Perrin.

Während seine Kollegen 70 Minuten lang intensiv im Abschlusstraining zu Werke gingen, fehlte der Franzose bei der Einheit. Auch als Trainer Steffen Baumgart etwas später den Kader für die Partie in Braunschweig zusammenstellte, stand noch ein Fragezeichen hinter Perrin.

22 HSV-Profis machten sich auf den Weg nach Braunschweig

Über die Gründe zu Perrins Fehlen legte der Verein den Deckmantel des Schweigens. Dem Vernehmen nach soll er unter leichten gesundheitlichen Problemen leiden, die seinen Einsatz zumindest in Frage stellen. Immerhin: Als sich der Mannschaftsbus auf den Weg nach Braunschweig machte, war der Abwehrmann an Bord.

Sollte sich der Franzose am Freitag fit melden, dürfte er gute Chancen auf einen Platz in der Startelf besitzen. Fällt er aus, würde Daniel Elfadli wohl wieder nach hinten rücken, neben dem entsperrten Sebastian Schonlau und Miro Muheim. Dann wäre zentral-defensiv der Platz für Lukasz Poreba frei.

Das könnte Sie auch interessieren: Zoff-Gefahr in Braunschweig: Mit diesem Schiri hatte HSV-Trainer Baumgart schon mal Probleme

Gute Nachrichten gab es am Donnerstag für Anssi Suhonen. Der Mittelfeldmann, der in den vergangenen beiden Monaten bei der U21 teilweise stark auftrumpfte, steht erstmals in dieser Saison im Profikader. Aber: Zwei Akteure müssen in Braunschweig auf der Tribüne Platz nehmen. Neben dem dritten Keeper Tom Mickel wird es einen Feldspieler treffen.