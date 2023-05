Eine Premiere zur Unzeit: Jatta vergrößert die Sorgen des HSV

Beim 2:3 in Magdeburg fehlte beim HSV Jonas Meffert aufgrund einer Gelb-Sperre. Kompensieren konnten die Hamburger den Ausfall nur sehr bedingt. Gegen Paderborn ist Meffert am kommenden Freitag wieder dabei. Dafür gibt es direkt den nächsten Ausfall. Bakery Jatta wird die Partie als Zuschauer verfolgen müssen.

Kein HSV-Spiel hat Jatta in diesem Jahr bislang verpasst. Nun endet diese Serie. In Magdeburg holte sich der 24-jährige Offensivspieler seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison ab. Für Jatta eine bittere Premiere. Nie zuvor musste er in seiner Karriere aufgrund einer Gelb-Sperre aussetzen.

MOPO

Für den HSV ist das ein herber Verlust. Mehrfach hatte Trainer Tim Walter in der Vergangenheit schon betont, dass Jatta eigentlich nicht zu ersetzen sei. Einen vergleichbaren Spieler wie ihn gibt es im Team der Hamburger einfach nicht. Im Heimspiel gegen Paderborn wird er nun fehlen. Kein guter Moment. Die Ostwestfalen haben mit Sirlord Conteh den schnellsten Spieler der Zweiten Liga, sie setzen bei ihren Angriffen immer wieder auf viel Tempo. Da hätte der HSV Jatta besonders gut auf dem Platz gebrauchen können.

Nun muss ein anderer die Lücke im Team schließen. Wer soll es machen? Die erste Option dürfte wohl Ransford Königsdörffer sein, der bereits in der Hinrunde mehrfach auf der rechten Seite ausgeholfen hat. Nach Jatta ist er der zweitschnellste Spieler im Team der Hamburger.