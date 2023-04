Ein ganz bitterer Rückschlag: Der HSV unterliegt dem 1. FC Magdeburg mit 2:3. Mehrere Rothosen-Profis lassen ihre Form aus dem Stadtderby vermissen. Lesen Sie die MOPO-Noten im Überblick.

Heuer Fernandes: Kassierte die Gegentore Nummer 39, 40 und 41 in dieser Saison. Ein bitterer Nachmittag, auch wenn es sicher nicht in erster Linie an ihm lag. Note 4

Heyer: Patzte vor dem 0:1 entscheidend und ließ die Flanke zu. Konnte sein Tor und den Schwung aus dem Derby nicht mitnehmen. Note 5

David: Jubelte wie gegen St. Pauli über einen Treffer, stand diesmal dabei allerdings im Abseits. Vor dem ersten und zweiten Gegentor unglücklich. Ansonsten löste er die meisten Situationen souverän. Note 4

76. Bénes: Sollte die Offensive nochmal beleben, blieb aber wirkungslos. –

Schonlau: In der Abwehr lange stabil, vor dem Gegentor zum 1:2 sah er dann allerdings überhaupt nicht gut aus. Note 4,5

Muheim: Wie schon zuletzt im Derby in der Defensive nicht immer sattelfest. Nach vorne gab es von ihm kaum Akzente. Note 5

Krahn: Feierte etwas überraschend sein Startelf-Debüt und zeigte dabei vor allem im Passspiel ein paar ordentliche Ansätze. Mehr aber auch nicht. Note 4

76. Suhonen: Kam für den soliden Krahn, machte aber nicht nachhaltig auf sich aufmerksam. –

Reis: Der Wille war da. Arbeitete defensiv und offensiv viel. Das Spiel in die richtige Richtung lenken konnte er damit aber nicht. Sein Tor kam zu spät. Note 4

Kittel: Machte in der Offensive immer wieder Druck. Ein ordentlicher Auftritt. Dazu passte auch sein Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1. Note 3

Jatta: Vergab eine große Chancen zum 1:1. Haderte viel mit den Entscheidungen des Schiedsrichters, ließ den Kopf aber trotzdem nicht hängen und versuchte alles. Note 4

Dompé: Besser als zuletzt im Derby. Setzte im Spiel nach vorne ein paar Akzente. Defensiv weiterhin mit reichlich Luft nach oben. Note 4

76. Königsdörffer: Blieb auf dem linken Flügel wirkungslos. –

Glatzel: Bereitete das erste HSV-Tor. Selbst muss er weiter auf den nächsten Treffer warten. Brachte es im kompletten Spiel nur auf einen Torschuss. Das ist zu wenig. Note 5