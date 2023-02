„Geile Vorlage“: Muheim hält Wort und begeistert seine HSV-Kollegen

Man sollte künftig genau zuhören, wenn Miro Muheim etwas verspricht. „Bei Toren und Assists habe ich noch Luft nach oben“, ließ der Schweizer vor der Partie gegen Arminia Bielefeld in der MOPO wissen. „Da will ich mich entwickeln.“ Prompt bereitete er Ludovit Reis’ Treffer zum 1:0 vor – mustergültig mit der Hacke.

Muheim hielt beim umkämpften 2:1-Sieg Wort und strahlte nach seiner vierten Saisonvorlage. „Es war die einzige Möglichkeit, die blieb, Ludo den Ball in den Lauf zu spielen“, sagte er über seinen Hackentrick. Vom Schützen gab’s dafür ein Sonderlob: „Geile Vorlage von Miro!“

MOPO

So will Muheim auch am Samstag in Darmstadt weitermachen. Beim Spitzenreiter dürfte der 24 Jahre alte Linksverteidiger auch defensiv stark gefordert werden. „Sie machen es gut“, sagt er in Richtung der „Lilien“. „Aber wir sind bereit!“ Zur Not eben wieder mit der Hacke.