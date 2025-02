Effenberg sieht HSV-Profi beim FC Bayern: So reagiert der Fan-Liebling

Daniel Heuer Fernandes kann auf Knopfdruck wiedergeben, was am Nachmittag des 20. Februar 2016 passierte. Er wurde ins Haus von Stefan Effenberg bestellt – und erhielt vom damaligen Chefcoach des SC Paderborn die Nachricht: Du bist meine neue Nummer eins und feierst morgen deine Zweitliga-Premiere! So kam es beim 1:1 gegen Bielefeld. Das Ereignis verbindet die beiden bis heute, Effenberg schwärmt noch immer von Heuer Fernandes und sieht den HSV-Keeper sogar als ernsthaften Kandidaten für den FC Bayern München.

Heuer Fernandes wurde fast ein bisschen emotional, als er für die Sky-Dokumentationsreihe „Meine Geschichte“ die prominenteste Person in seiner Telefonliste angerufen und erreicht hatte: Effenberg. „Du hast mir die Chance gegeben, 2. Bundesliga mit Paderborn zu spielen – was wichtig war für meine Karriere“, sagte Heuer Fernandes im Videocall zu Effenberg, dessen kurze Trainerkarriere beim SC Paderborn von Oktober 2015 bis März 2016 dauerte.

Effenberg machte Heuer Fernandes zu SCP-Stammtorwart

Die Paderborner waren damals derart vom Drittliga-Abstieg bedroht, dass Coach Effenberg vor dem 22. Spieltag zu seinem wohl letzten Strohhalm griff: Nach zehn sieglosen Partien in Serie nahm er Lukas Kruse aus dem SCP-Tor und beförderte Heuer Fernandes zum neuen Stammkeeper – ausgerechnet am Tag vor dem Derby gegen Bielefeld. „Das war ein besonderer Moment, deswegen weiß ich ihn noch genau“, erinnert sich Heuer Fernandes an seinen Besuch im Hause Effenberg. Nach einem lediglich zehnminütigen Gespräch sei er „glücklich nach Hause gefahren“.

Der damalige Paderborn-Keeper Daniel Heuer Fernandes betritt im Februar 2016 die Bielefelder Alm.

Er habe Heuer Fernandes damals in seine „Wohlfühloase“ eingeladen, um „ein Zeichen“ zu setzen“, klärt Effenberg auf. „Ich glaube nicht, dass das normal ist. (…) Für mich war es aber wichtig, relativ schnell eine persönliche Bindung herzustellen – und das nicht in der Kabine zu machen, sondern bei mir zu Hause.“ Heuer Fernandes hat das beeindruckt: „Es gibt Momente im Fußball, die man nicht vergisst.“ Effenberg sei für seinen weiteren Karriereverlauf, der ihn im Sommer 2016 erst von Paderborn nach Darmstadt und 2019 zum HSV führte, „sehr wichtig“ gewesen.

Noch heute hat der HSV-Keeper regelmäßig Kontakt mit dem Ex-Nationalspieler. Und noch heute schwärmt „Effe“ von „Ferro“. „Du warst hochtalentiert, du warst als Fußballer herausragend. Das hat den Unterschied ausgemacht, die Entscheidung zu treffen: Du bis jetzt meine Nummer eins“, erinnert sich Effenberg und sagt im Sky-Format zu Heuer Fernandes: „Bis jetzt hast du ja einen hervorragenden Weg hingelegt – aber da geht noch mehr, oder?“

Effenberg sieht HSV-Torwart als Nummer zwei bei Bayern

Heuer Fernandes stimmt zu: „Ja, natürlich geht da noch mehr.“ Als der 32-Jährige das sagt, dürfte er an das Ziel gedacht haben, das er seit vielen Jahren mit dem HSV verfolgt: den Aufstieg. Effenberg konfrontiert ihn am Telefon aber mit einer neuen Idee: „Weißt du, was ich mal im Hinterkopf hatte? Normal bist du ein perfekter Back-up zum Beispiel bei Bayern München“, sagt Effenberg, der beim FCB zur Legende wurde, zu Heuer Fernandes, der daraufhin lachen muss. Aber „Effe“ unterstreicht: „Du brauchst Erfahrene, die fußballerisch wirklich ein hohes Niveau haben. Das wäre eigentlich eine Rolle für dich.“ Sein kleiner Scherz: „Ich kann ja ein Wort mit denen sprechen bei Bayern.“ Die Münchner Bosse verlängerten gerade erst den Vertrag von Manuel Neuer, verpflichteten zudem Jonas Urbig.

Heuer Fernandes weicht der Empfehlung seines Ex-Trainers erst einmal aus, bedankt sich zwar für die netten Worte („Danke natürlich, dass du mir das zutraust“), sagt über sich und dem HSV allerdings: „Du weißt, wie wichtig der Aufstieg ist – und du weißt auch, wie wohl ich mich fühle.“ Das weiß Effenberg. Deshalb beharrt er auch nicht auf seinem Transfer-Rat. „Ich drücke die Daumen“, wünscht der 56-Jährige dem HSV und seinem Torwart stattdessen viel Glück fürs Aufstiegsrennen. „Hamburg braucht zwei (Klubs; d. Red.) in der Bundesliga“, meint Effenberg sogar.

Der gebürtige Hamburger vermutet, dass der FC St. Pauli den Bundesliga-Klassenerhalt in dieser Saison packt. „Und wenn ihr dann hochkommt, dann würdet ihr der Stadt einen Riesen-Gefallen tun“, sagt Effenberg zu Heuer Fernandes, der verspricht: „Wir geben alles!“ Damit endet das Gespräch. Sky-Moderator Riccardo Basile hakt anschließend aber nach und will wissen: Was würde Heuer Fernandes tun, wenn der FC Bayern wirklich mal anriefe?

„Schwere Frage. Ich fühle mich wirklich sehr wohl beim HSV, deswegen ist es schwer, sich darüber Gedanken zu machen“, antwortet der Deutsch-Portugiese diplomatisch. „Bayern München ist natürlich Bayern München, klar hat Effe das erwähnt. Aber das ist, glaube ich, weit weg. Deswegen bringt es nichts, sich darüber Gedanken zu machen. Ich bin lieber in dem, was ich jetzt gerade beeinflussen kann, und nicht in dem, was andere sagen.“ Thema beendet.

Daniel Heuer Fernandes durfte sich zuletzt mehrfach von den HSV-Fans feiern lassen.

Heuer Fernandes hat in seinen nunmehr fünfeinhalb Jahren beim HSV vieles erlebt, er wurde gleich mehrfach vom Stammkeeper zur Nummer zwei degradiert, ist aber trotz zwischenzeitlicher Wechselgedanken immer geblieben. „Einfach diese Vorstellung, mit dem Verein aufzusteigen und erfolgreich zu sein“, habe dazu geführt, dass er dem HSV stets die Treue gehalten habe. „Jedes Wochenende siehst du, was hier los ist – egal, ob heim oder auswärts. Wir haben so eine brutale Unterstützung. Auch die Bedingungen im Verein sind nicht der Liga angemessen. Was wir hier vorfinden, ist echt überragend. Und der Gedanke daran (aufzusteigen; d. Red), treibt dich zu Höchstleistungen.“

„Besonders“: Heuer Fernandes schwärmt von HSV-Fans

Und wenn es mal nicht lief, wenn er von Daniel Thioune (setzte 2020/21 auf Sven Ulreich), von Tim Walter (setzte im Februar 2024 vor seiner Entlassung plötzlich auf Matheo Raab) oder von Steffen Baumgart (beließ es zunächst bei der Torhüter-Reihenfolge seines Vorgängers) auf die Bank gesetzt wurde, dann hätten ihm die HSV-Fans „sehr viel Kraft“ gegeben – „gerade in den Momenten, wenn es nicht gut läuft“. Aber, ergänzt Heuer Fernandes, der Rückhalt sei noch viel größer „in den Momenten, wenn man gefeiert wird“. Der HSV-Schlussmann schwärmt zum Abschluss des Sky-Videos: „Die Fans sind besonders. Und ich glaube, ich habe auch eine sehr gute Bindung zu den Fans.“

Woran er das festmacht? „Meine Leistung wird honoriert und ich honoriere die Leistung, die wöchentlich abgeliefert wird von unseren Fans – egal, ob auswärts oder heim. Ich glaube, dass sie mit ausschlaggebend für die Leistungen sind, die ich jede Woche bringe“, meint Ex-Effenberg-Schützling Heuer Fernandes, der zuletzt mehrfach brillierte. „Das spornt schon brutal an, nicht nur mich, sondern die ganze Mannschaft – um Höchstleistungen zu bringen.“