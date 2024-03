Während Hauke Wahl mit dem FC St. Pauli dicht vor dem Aufstieg steht, erlebte 29-Jährige beim kommenden Gegner einen seiner bittersten Momente: In der Saison 2015/16 wurde er mit dem SC Paderborn in die 3. Liga durchgereicht – und das mit besonderer Trainer-Konstellation. Wahl wurde von Stefan Effenberg trainiert.

Während Hauke Wahl mit dem FC St. Pauli dicht vor dem Aufstieg und damit dem wohl größten Erfolg seiner Karriere steht, erlebte 29-Jährige beim kommenden Gegner einen seiner bittersten Momente als Fußballprofi: In der Saison 2015/16 wurde er mit dem SC Paderborn, der gerade erst aus der Bundesliga abgestiegen war, in die 3. Liga durchgereicht.

Dennoch blickt Wahl mit positiven Gefühlen auf die Zeit in Ostwestfalen zurück: „Es war eine schöne Zeit in Paderborn, ich habe mich dort wohlgefühlt – obwohl es sportlich nicht gut lief“, erklärte der Innenverteidiger gegenüber der MOPO.

Wahl schaffte in Paderborn den Durchbruch

Das dürfte auch daran liegen, dass Wahl in Paderborn wichtige Erfahrungen für seine weitere Karriere sammelte: Zum einen bedeutete das Jahr dort seinen Durchbruch im Profifußball. Nachdem er als damals 21-Jähriger zuvor nur für Holstein Kiel in der 3. Liga gekickt hatte, sammelte er in Paderborn gleich in seiner ersten Saison im Unterhaus 29 Einsätze – die ersten von inzwischen stolzen 235. Einmal lief er sogar als Kapitän auf.

Zum anderen durfte er zwischen Oktober 2015 und März 2016 unter der deutschen Fußball-Ikone Stefan Effenberg bei dessen erster und bisher einziger Station als Cheftrainer spielen. Auch aufgrund dieses prominenten Trainers blickt Wahl positiv auf die Zeit in Paderborn zurück, trotz Erfolglosigkeit habe er dort „viel gelernt, auch von Effe.“ Auch deshalb dürfte vor der Partie am Sonntag bei Wahl die eine oder andere besondere Erinnerung geweckt werden.