Durchwachsener Jahresauftakt für den HSV. Bei Aufsteiger Dynamo Dresden kamen die Hamburger nicht über ein 1:1 hinaus. Robert Glatzel traf mit der ersten HSV-Chance in der 37. Minute zur Führung, mitten in eine gute Phase der Elf von Tim Walter erzielte Christoph Daferner den Ausgleich (61.). Eine Punkteteilung, die in Ordnung ging, weil der HSV vor allem im ersten Abschnitt jegliches Offensivengagement vermissen ließ und erst nach dem Treffer besser reinfand.

Das Spiel zum Nachlesen:

Abpfiff!

90. Min. Letzter Wechsel der Partie Guram Giorbelidze kommt für Kade.

90. Min. Zwei Minuten werden nachgespielt.

90. Min. Glück für den HSV. Schonlau klärt einen Dresdener Angriff, Schiedsrichter Nicolas verwehrt Dynamo einen Eckball.

89. Min. Nächstes Offensivfoul, dieses Mal von Wintzheimer. Das kostet alles Zeit.

87. Min. Der HSV setzt sich am Sechszehner des Aufsteigers fest. Nach einem Offensivfoul von Jatta gibt es Freistoß und damit Entlastung für die Gastgeber.

86. Min. Wintzheimer ist direkt mittendrin! Der Joker bedient per Flanke von links Jatta, der Kopfball des Gambiers landet auf dem Kasten von Broll.

85. Min. Alidou geht runter, dafür kommt Manuel Wintzheimer für die Schlussminuten.

84. Min. Super Aktion von Reis! Der Niederländer nimmt den Ball mit der Hacke an und setzt Kittel perfekt in Szene, den Schlenzer des Hamburgers kratzt Broll aus dem Kreuzeck. Gute Möglichkeit.

81. Min. Nach einem Kaufmann-Ballverlust setzt Löwe Daferner in Szene. Der ist auf und davon, Schonlau kann aber klären. Danach wechselt Dynamo, Heinz Mörschel kommt für Königsdörffer.

80. Min. Stark fängt Jattas Flankenversuch ab, einen schnellen Konter können die Hamburger aber unterbinden.

79. Min. HSV-Trainer Tim Walter wechselt noch einmal. Für Torschütze Glatzel kommt Mikkel Kaufmann.

77. Min. Der HSV hat jetzt zunehmend den Ball in des Gegners Hälfte. Bislang fehlende aber noch die zündenden Ideen.

76. Min. Ein Kittel-Freistoß verpasst Freund und Feind.

73. Min. Sollbauer räumt Alidou um – und kassiert Gelb. Es ist die fünfte in der laufenden Saison. Der folgende Freistoß sorgt zwar für Gefahr vor dem Dresdener Tor, wird aber wegen Abseits abgepfiffen.

72. Min. Will fügt sich stark ein! Der Ex-Bayer setzt Königsdörffer erneut in Position, erneut ist Heuer Fernandes zu Stelle und klärt zur Ecke.

71. Min. Auch Dresden wechselt. Oliver Batista Maier, im Winter von den Bayern verpflichtet, kommt für Drchal. Außerdem ersetzt Paul Will Drchal.

69. Min. Dresden wird wieder gefährlicher! Königsdörffer zwingt Heuer Fernandes aus halbrechter Position zur Glanztat. Die nachfolgende Ecke bringt für Dresden nichts ein.

68. Min. Erster Wechsel der Partie. Bakery Jatta kommt für den eher unauffälligen Kinsombi.

65. Min. Aktuell ist es eine sehr zerfahrene Partie. Dresden presst den HSV früh, der will es spielerisch lösen.

64. Min. Wie reagiert der HSV auf den Nackenschlag?

63. Min. Wieder Daferner! Nach einer Flanke aus dem Halbfeld köpft der Dresdener knapp vorbei.

62. Min. Im ersten Durchgang traf der HSV aus dem Nichts – jetzt die Sachsen.

61. Min. 1:1! Daferner trifft zum Ausgleich. Jetzt läuft der HSV in einen Konter. Königsdörffer öffnet am Sechszehner den Raum für Kade, der serviert seine Flanke punktgenau auf Daferner, der ungedeckt einschädelt.

56. Min. Kinsombi fasst sich nach einem Zweikampf mit Drchal ins Gesicht. Der Tscheche hatte den Hamburger am Sprunggelenk getroffen, der kann aber weiterspielen.

54. Min. Alidou tanzt Ehlers aus und zieht in die Box, verpasst dann aber den Moment des Abschlusses. Sollbauer klärt zur Ecke.

54. Min. Nächster Abschluss von Glatzel, dieses Mal im Fallen. Kein Problem für Broll.

53. Min. Der HSV hat jetzt deutlich häufiger Aktionen in Dynamos Hälfte als noch im ersten Durchgang.

52. Min. Gute Chance für Dresden! Kade taucht links im Strafraum völlig frei auf, weil Heyer seine Position verlassen und nach innen gerückt ist. Der Dresdener scheitert aus kurzer Distanz an Heuer Fernandes.

51. Min. Drchal will es wissen! Der Tscheche nimmt es mit der Hamburger Abwehr auf, sein Abschluss aus der Distanz landet dann im Seitenaus.

49. Min. Glatzel! Dresden kriegt die kurz ausgeführte Ecke nicht ordentlich verteidigt, aus der Drehung kommt Glatzel zum Abschluss. Der Ball kullert am langen Pfosten vorbei, Glück für Dynamo.

48. Min. Alidou bittet zwei Dresdener zum Tanz – und holt immerhin den dritten Hamburger Eckball dabei raus.

47. Min. Es zeichnet sich ein ähnliches Spiel ab. Der HSV ist in der eigenen Hälfte im Ballbesitz, Dresden rennt an wie die Feuerwehr. Noch ohne nennenswerte Höhepunkte.

46. Min. Ohne personelle Wechsel geht es weiter.

46. Min. Anpfiff 2. Halbzeit!

Halbzeit in Elbflorenz! In einer Zweitligapartie mit durchwachsenem Niveau führt der HSV mit 1:0 bei Dynamo Dresden. Robert Glatzel nutzte in der 37. Minute die erste Torchance der Hamburger nach einem Konter. Nur wenige Minuten später verpasste Faride Alidou das 0:2, schoß aus elf Metern freistehend drüber.

45. Min. Eine Minute wird nachgespielt.

44. Min. Ermahnung für Kinsombi wegen einer Unsportlichkeit. Der Hamburger hatte den Ball weggetreten.

42. Min. Alidou lässt die Großchance lesen! Nach einem Katastrophen-Pass von Löwe setzt der U20-Nationalspieler zunächst Kittel gut in Szene. Den Abschluss der Hamburger Nummer zehn pariert Broll direkt vor die Füße von Alidou. Der verzieht aus kurzer Distanz, verpasst es nachzulegen.

40. Min. Der HSV bleibt jetzt dran. Im Zweikampf mit Akoto fällt Alidou im Dresdener Strafraum. Der Pfiff bleibt zurecht aus.

39. Min. Das Torschussverhältnis aus Dresdener Sicht: 9:1.

37. Min. Aus dem Nichts geht der HSV in Führung! Der Löwe-Freistoß wird für Dresden zum Bumerang. Nach dem Hamburger Ballgewinn leitet Reis den Konter ein, setzt Kittel in Szene. Der Torbutler bedient Glatzel, der Broll aus kurzer Distanz überwindet und seinen zehnten Saisontreffer erzielt.

37. Min. TOOOOOOOOR FÜR DEN HSV! Robert Glatzel verwertet den Konter zur HSV-Führung!

36. Min. Nächster Freistoß für Dynamo nach Foul an Königsdörffer durch Kinsombi. Wieder nimmt sich Löwe der Sache an.

35. Min. Borrello hat rechts im Strafraum zu viel Platz, tanzt Gyamerah aus. Der Abschluss des Australiers wird allerdings vom eigenen Mann, Daferner, geblockt.

35. Min. Aussichtsreiche Position für Alidou, Kinsombis Ball gerät allerdings viel zu lang. Da wäre mehr drin gewesen.

34. Min. Das Geschehen spielt sich aktuell zwischen den Strafräumen ab. Hochklassig ist das bislang noch nicht.

31. Min. Borrello sieht die erste gelbe Karte der Partie nach einem taktischen Foul an Alidou an der Außenlinie.

30. Min. Schwach von Kinsombi. Erst spielt der Hamburger einen Fehlpass im Mittelfeld, wenige Sekunden später verliert der 26-Jährige den Ball erneut – fast mit Folgen. Dresden schaltet schnell um, Kade vom aus spitzem Winkel zum Abschluss. Heuer Fernandes klärt auf Kosten eines Eckballs.

29. Min. Borrello schüttelt zwei Hamburger im Fünfmeterraum ab, die Flanke des Australiers landet aber direkt in den Armen von Heuer Fernandes.

28. Min. Broll bekommt das Leder mal in seine Hände. Eine Flanke von Mario Vuskovic pflückt Dresdens Schlussmann problemlos runter.

27. Min. Dynamo nutzt die Ballverluste des HSV jetzt nicht mehr ganz so konsequent wie noch in der Anfangsphase.

25. Min. Jetzt wird es einmal laut an der Seitenlinie, wegen eines Einwurfes. Den bekam der HSV zugesprochen, zum Entsetzen von Dresdens Alexander Schmidt.

24. Min. Glatzel verstolpert einen Pass von Kittel an der Grundlinie, Abstoß Dresden.

21. Min. Dafener checkt Meffert rustikal um, Freistoß für den HSV. Kittel bringt den Ball rein – viel zu harmlos. Die Situation endet mit einem Foul von Alidou an Drchal.

20. Min. Sinnbildlich: Heyer sucht erneut den Weg in die Offensive, Dresden verteidigt aber so geschickt, dass die Hamburger den Weg hintenrum wählen müssen – und den Ball erneut verlieren.

18. Min. Immer wieder erobert der Aufsteiger die Bälle vom HSV in dessen Hälfte, verpasst es aber bislang sich die ganz großen Möglichkeiten herauszuspielen.

16. Min. Die zweite Ecke binnen weniger Sekunden wird beinahe zum Bumerang für den HSV. Den schwach getretenen Ball verteidigt Dynamo. Borrello sieht aus der eigenen Hälfte, dass Heuer Fernandes zu weit vor dem Tor steht und holt zum Kunstschuss aus. Der HSV-Keeper ist aber auf dem Posten und klärt ohne Probleme.

15. Min. Vielleicht hilft ja eine Standardsituation. Gyamerah holt gegen Löwe die erste HSV-Ecke des Spiels raus.

14. Min. Der HSV versucht sich jetzt seinerseits im Pressing. Alidou und Glatzel laufen Broll an, zwingen den Keeper zu einem Querschläger – Profit kann die Walter-Elf daraus nicht schlagen.

12. Min. Nach einem Rempler von Sebastian Schonlau gegen Drchal gibt es Freistoß für Dynamo, halbrechts vor dem Hamburger Strafraum. Löwe legt sich den Ball zurecht – Sollbauer steht bei der Flanke im Abseits.

10. Min. Ein erster Hauch von Torannährung. Nach dem Foul an Alidou behauptet der HSV den Ball in Dynamos Hälfte, nach einem Einwurf kommt Reis schließlich frei zur Flanke. Der Ball des Niederländers wird vom Dresdener Abwehrblock rausgeköpft.

9. Min. Nach einem Doppelpass mit Heuer Fernandes wagt Heyer mal den Weg in des Gegners Hälfte. Die Aktion endet mit einem Foul von Akoto an Alidou.

8. Min. Schiedsrichter der Partie ist übrigens Nicolas Winter aus Hagenbach.

7. Min. Bemerkenswert, wie Dynamo hier presst. Der HSV ist offenkundig überrascht von den Sachsen, findet noch nicht in die Spur.

6. Min. Offensivfoul von Glatzel gegen Königsdörffer. Erstmals in der Partie haben die Hamburger den Ball in den eigenen Reihen.

4. Min. Erste Chance des Spiels – für Dynamo! Stark prüft Heuer Fernandes mit einem Huf vom Sechszehner. Der Keeper kann parieren, Dynamo bleibt aber im Angriffsmodus. Ein zweiter Abschluss von Akoto landet im B-Rang.

3. Min. Gyamerah bringt Heuer Fernandes mit einem Rückpass in Bedrängnis, Dresden attackiert früh und sichert sich den Ballbesitz. Von einer Abtastphase ist hier bislang keine Spur.

2. Min. Früher erster Eckball der Partie – für Dynamo Dresden. Löwe bringt den Ball rein, Borrello scheitert mit seinem Versuch aus der Distanz am Hamburger Abwehrblock. Munterer Beginn der Gastgeber.

Min. Anpfiff! Der HSV spielt in blau-schwarz, Dresden in gelb.