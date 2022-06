Torwartwechsel beim HSV: Wie teuer wird der Johansson-Abgang?

Mit Matheo Raab (kommt aus Kaiserslautern) hat der HSV mal wieder einen neuen Torwart unter Vertrag genommen. Dabei gab es im Kasten der Hamburger in der abgelaufenen Spielzeit eigentlich keine große Baustelle. Trotzdem stehen nun erneut Veränderungen an. Direkt betroffen ist davon vor allem Marko Johansson.

Der HSV und seine Torhüter – mit Julian Pollersbeck, Tom Mickel, Daniel Heuer Fernandes, Sven Ulreich und Johansson kamen in der Zweiten Liga in den vergangenen vier Spielzeiten fünf verschiedene Keeper beim HSV zum Einsatz. In der neuen Saison geht das Wechselspiel weiter. Raab soll den Druck auf Heuer Fernandes, der gerade im Volkspark zum Spieler der Saison gekrönt wurde, erhöhen.

Eine Ablösesumme muss der HSV für Raab nicht bezahlen. Umsonst dürfte der Wechsel für die Hamburger trotzdem nicht sein. Mit Heuer Fernandes, Mickel, Raab, Johansson und Nachwuchskeeper Leo Oppermann haben die Hamburger aktuell gleich fünf Torhüter für die neue Saison im Kader. Das ist zumindest einer zu viel.

Die wahrscheinlichste Konsequenz: Für Johansson ist nach einer Saison schon wieder Schluss in Hamburg. Zwar kam der Schwede in der abgelaufenen Spielzeit immerhin auf sieben Einsätze und wusste dabei auch durchaus zu überzeugen. Im Training waren die HSV-Verantwortlichen mit seiner Leistung und seiner Einstellung jedoch ziemlich unzufrieden. Das bekam der 23-Jährige auch zu spüren. Anfang April verlor er seinen Platz als Nummer zwei an Mickel und musste den Saisonendspurt von der Tribüne aus verfolgen.

Johansson hat noch Vertrag bis 2025 beim HSV

Wie geht es nun weiter? Johanssons Vertrag in Hamburg läuft noch bis 2025. Im vergangenen Sommer zahlte der HSV für den Schweden (kam aus Malmö) immerhin eine Ablösesumme von 600.000 Euro. Dass ein neuer Verein für Johansson, der im Volkspark nur noch auf dem Abstellgleis steht, eine Ablösesumme zahlt, ist nicht sehr realistisch. Deutlich wahrscheinlicher ist, dass Johansson vom HSV nun eine Abfindung erhält und sein Vertrag aufgelöst wird. Für Zweitliga-Verhältnisse ein recht teures Missverständnis.