Endlich Flügel-Verstärkung: Was sich der HSV von Bilbija erhofft

Auf keiner Position sind die Vakanzen beim HSV so groß wie auf den Außenbahnen. Mit Filip Bilbija ist nun endlich eine erhoffte Verstärkung für den Flügel verpflichtet worden. Der 22-Jährige kommt ablösefrei vom FC Ingolstadt, unterschrieb im Volkspark bis 2026.

„Filip Bilbija ist ein junger und sehr vielseitiger Offensivspieler, der speziell in der gerade beendeten Saison eine auffällige und gute Entwicklung genommen hat“, freut sich Sportvorstand Jonas Boldt über den Deal. Die Entwicklung, so ein Stichwort der letzten Saison vom HSV.

Bilbijas hat in der abgelaufenen Spielzeit trotz des am Ende chancenlosen Abstiegs zweifelsohne Fahrt aufgenommen. Sieben Tore und zwei Vorlagen konnte der gebürtige Berliner für den FCI in 28 Spielen verbuchen, eine respektable Quote.

Sieben Tore für Ingolstadt: HSV verpflichtet Flügelspieler Bilbija (22)

Die beim HSV künftig ausgebaut werden soll. „Wir sehen in Filip großes Potenzial und trauen ihm weitere Entwicklungsschritte zu, weshalb er hervorragend zum HSV und zu unserem Weg passt“, sagt Boldt.

Worte, die beim Offensivmann auf offene Ohren stoßen. „Ich möchte mich unbedingt weiterentwickeln, besser werden und meinen Teil dazu beitragen, dass dieser tolle Klub erfolgreichen und attraktiven Fußball spielt“, sagt Bilbija. Klar ist nichtsdestotrotz: Weitere Flügelverstärkungen sind beim HSV erwünscht.