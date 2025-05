Unglaubliche Zahl trotz Corona: So viele Fans kamen in der 2. Liga in den Volkspark

Am 3. August 2018 machte der HSV sein erstes Zweitligaspiel im Volksparkstadion. Ein 0:3 gegen Holstein Kiel und der 18. Tabellenplatz waren damals das Ergebnis. 2472 Tage später wartet am Samstag gegen den SSV Ulm das voraussichtlich letzte Heimspiel in der Zweiten Liga auf den HSV. Mit einem großen Knall soll es zurück in die Bundesliga gehen. Viele besondere Volkspark-Momente und einige Rekorde werden bleiben.

57.000 Zuschauer werden am Samstagabend gegen Ulm live im Stadion dabei sein. Damit ist das Volksparkstadion zum 13. Mal in dieser Saison ausverkauft. Das gab es zuvor noch nie. Der bisherige Rekord der Hamburger liegt bei elf ausverkauften Heimspielen in einer Spielzeit (2006/07). Auch mit der Gesamtzuschauerzahl von 957.509 Besuchern wird in dieser Saison ein neuer Höchstwert in der HSV-Geschichte aufgestellt.

Insgesamt waren in den sieben Zweitliga-Jahren mehr 4,6 Millionen Zuschauer bei den HSV-Heimspielen dabei. Und das, obwohl in den Corona-Jahren die Ränge im Volksparkstadion größtenteils leer bleiben mussten.

67 Zweitliga-Siege für den HSV im Volksparkstadion

Nicht nur beim Blick auf die Zuschauerzahlen sind die Heimspiele in der Zweiten Liga für den HSV unterm Strich eine Erfolgsgeschichte. Auch wenn alles im Sommer 2018 mit einer 0:3-Pleite gegen Kiel begann, wurden danach vor allem viele Siege im Volkspark gefeiert. Von den bislang 118 Heimspielen in Liga zwei hat der HSV 67 gewonnen, dazu gab 28 Remis und 23 Niederlagen. Das sind 229 Punkte oder im Schnitt 1,94 Zähler pro Partie.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ulm ist am Samstag erstmals in der Zweiten Liga zu Gast im Volksparkstadion. Es ist der 34. Verein, den die Hamburger in Liga zwei zu einem Heimspiel empfangen. Und es soll gleichzeitig der letzte sein. Am häufigsten waren in den vergangenen sieben Jahren Nürnberg, Paderborn, Kiel, Fürth, Hannover, Karlsruhe, Darmstadt, Regensburg und St. Pauli (alle sechs Spiele) im Volkspark zu Gast. Die höchste Heimniederlage gab es für den HSV gegen Regensburg (0:5), den höchsten Heimsieg gegen Hannover (6:1).

Das könnte Sie auch interessieren: „Jeder, der ein Ticket hat!“ Deutlicher Final-Auftrag für die HSV-Fans

Mit dem Auftritt gegen Ulm (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) soll die Zweitliga-Ära des HSV im Volksparkstadion nun beendet werden. Ein letztes Fest, bevor dann in der nächsten Saison wieder Bayern, Dortmund oder Frankfurt zum HSV in den Volkspark kommen sollen.