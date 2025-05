„Jeder, der ein Ticket hat!“ Deutlicher Final-Auftrag für die HSV-Fans

Genaue Zahlen gibt es keine, doch die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es nie zuvor ein HSV-Heimspiel gab, bei dem die Kartennachfrage so groß wie bei dem anstehenden Auftritt am Samstag gegen den SSV Ulm war. Schon bevor überhaupt feststand, ob es bei diesem Spiel überhaupt um den Aufstieg gehen wird, gab es über 100.000 Ticketwünsche. Seitdem klar ist, dass bei dieser Partie tatsächlich die Rückkehr in die Bundesliga gefeiert werden kann, ist das Interesse noch mal gewaltig gestiegen. Für alle, die dabei sein werden, gibt es im Vorfeld von HSV-Coach Merlin Polzin eine klare Ansage.

Polzin tut im Moment sehr viel dafür, dass seine Mannschaft in dieser Woche auf dem Boden bleibt und sich nicht zu sehr von der Euphorie in der Stadt anstecken lässt. Zu groß ist die Gefahr, dass schon einen Schritt zu weit gedacht und die noch anstehende Arbeit auf dem Platz vergessen wird. Ganz bewusst wurde an den normalen Abläufen vor dem Ulm-Spiel in dieser Woche beim HSV nichts verändert. Auch von einem Finale will Polzin im Vorfeld nicht wirklich etwas wissen. Vielmehr betont er immer wieder, dass alle klar und fokussiert sein müssen. Das gilt auch für die Zuschauer, die nicht mit zu hohen fußballerischen Erwartungen in das Stadion kommen sollen.

HSV-Trainer Polzin warnt vor einem ekligen Gegner aus Ulm

„Die Anfragen haben gezeigt, dass die Stadt und alle HSVer auf dieses Spiel brennen“, meint Polzin, der gleichzeitig betont: „Mir ist es wichtig, allen, die das Stadion betreten dürfen, klarzumachen, dass das am Samstag wahrscheinlich kein Spektakel wird, dafür spielen die Ulmer auf eine positive Art einen sehr ekligen Fußball. Sie sind sehr giftig, haben es immer wieder geschafft, den Gegner vor Probleme zu stellen.“

Genau das kann am Samstagabend (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) auch im Volksparkstadion passieren. Entsprechend sollte laut Polzin die Erwartungshaltung bei den Zuschauern nicht zu hoch sein. Unabhängig vom Spielverlauf und auch möglichen Problemen wünscht sich der HSV-Coach einen Vollgas-Auftritt von den Fans auf der Tribüne.

„Der Volkspark soll in positiver Art und Weise brennen“

„Die Vorfreude ist brutal, diese positive Grundstimmung müssen wir 90 Minuten rauslassen. Jeder, der ein Ticket hat, hat auch maximal den Auftrag, alles rauszulassen, laut zu sein und die Mannschaft nach vorne zu peitschen – auch wenn es mal nicht läuft. Beschweren kann man sich nach dem Spiel“, so Polzin, der sich nicht nur beim Blick auf den möglichen sportlichen Erfolg einen historischen Auftritt im Volksparkstadion wünscht. Dafür sind die Fans gefragt.

Sein Appell: „Jeder, der an ein Ticket gekommen ist, hat für 90 Minuten den Auftrag, dass wir ein Heimspiel haben, das der Volkspark in der Lautstärke so noch nicht erlebt hat. Das Stadion soll in positiver Art und Weise maximal brennen.“