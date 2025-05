Ludovit Reis schrie alles aus sich heraus. Die Bilder aus Darmstadt belegen, warum der 24-Jährige großer Fan-Liebling ist. Und nun stellen Sie sich mal vor, wie Reis durchdreht, sollte der HSV am Samstag aufsteigen. In der MOPO spricht er über das Finale gegen Ulm, über einen Vergleich mit Joshua Kimmich, Instagram-Nachrichten, Ängste der Fans und eine Vereinbarung in der Kabine. Und der HSV-Kapitän verrät, was er seinem Berater wegen seiner Zukunft sagte.