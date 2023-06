Der Neue für die Abwehr: Das sind die HSV-Pläne mit Ramos

Holt der HSV einen Absteiger aus Bielefeld als Verstärkung? Das hatte die MOPO in der vergangenen Woche gefragt. Nun gibt es die Antwort: Ja! Der portugiesische Innenverteidiger Guilherme Ramos wechselt von der Arminia zum HSV. Ein Absteiger ist also der erste Neue.

Den Großteil seiner Karriere hat Ramos bislang in seiner portugiesischen Heimat verbracht. Er wurde bei Sporting Lissabon ausgebildet, spielte in Portugal unter anderem für die Zweitligisten CD Mafra und CD Feirense. Bielefeld holte Ramos nach dem Aufstieg in die Bundesliga 2021 für eine Ablösesumme von 1,2 Millionen Euro nach Deutschland. Seit dem ist der 25-Jährige, der den Spitznamen Gui trägt, auch auf dem HSV-Radar.

Ramos schon seit zwei Jahren im Visier des HSV

„Wir kennen Gui jetzt seit zwei Jahren, denn seit seiner Ankunft in Bielefeld haben wir ihn verfolgt. Wir sind froh, ihn mit seiner Schnelligkeit sowie seiner Zweikampf- und Kopfballstärke künftig in unserem Team zu haben und mit ihm in die neue Saison zu gehen“, sagt HSV-Sportdirektor Claus Costa (39), der zudem die „fußballerischen Stärken“, die „große Energie“ und „positive Ausstrahlung“ des Portugiesen lobt.

Für Bielefeld ist Ramos in 40 Spielen (ein Tor) aufgelaufen. Dass auf den Abstieg aus der Bundesliga nun auch der Abstieg aus der Zweiten Liga folgte, konnte Ramos nicht verhindern, auch weil er an den letzten vier Spieltagen und in der Relegation gar nicht dabei war. Mit einer Schulterverletzung war der 1,91 Meter große Verteidiger zum Zuschauen gezwungen. Durch den Abstieg war er nun vereinslos und konnte ohne die Zahlung einer Ablösesumme verpflichtet werden. Sein HSV-Vertrag läuft bis 2026.

Ramos unterschreibt beim HSV bis 2026

Zum Start in die Vorbereitung wird Ramos aufgrund seiner Schulterverletzung noch nicht voll belastbar sein, spätestens zum Saisonbeginn soll er allerdings fit sein. Das Volksparkstadion kennt er bereits als Gegner. Nun freut sich Ramos darauf, die „großartige Atmosphäre“ als HSV-Spieler zu erleben und „Teil dieser Mannschaft zu sein“, sagt er.

Ramos ist der erste Neue. Welche Rolle er letztlich im Team bekommen wird, ist noch offen. Fest steht: Mindestens ein weiterer Innenverteidiger soll noch verpflichtet werden.