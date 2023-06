Fast schon Tradition: Bedient sich der HSV wieder bei einem Absteiger?

Während sich die HSV-Profis Anfang der Woche zügig in den Sommerurlaub verabschiedeten, ist für die Bosse im Volkspark zurzeit an eine Pause noch nicht zu denken. Die neue Zweitliga-Saison muss geplant werden. Hinter dem Kader stehen noch reichlich Fragezeichen. Schlägt der HSV am Ende bei der Suche nach Verstärkungen wieder bei einem Absteiger zu?

Dass die Hamburger sich auf dem Transfermarkt im Sommer bei einem gefallenen Ex-Gegner bedienen, hat fast schon Tradition. Seit dem eigenen Verlassen der Bundesliga wurde bislang für jede HSV-Saison zumindest ein Spieler geholt, der kurz zuvor mit seiner Mannschaft abgerauscht war.

HSV holte jedes Zweitliga-Jahr einen Absteiger

Den Anfang machte 2018 Christoph Moritz, der vom damaligen Zweitliga-Absteiger Kaiserslautern kam. Ein Jahr später war es Sonny Kittel, der zuvor gerade mit Ingolstadt in die Dritte Liga versetzt worden war. Zur Saison 2020/21 setzte der HSV mit Klaus Gjasula (damals Paderborn) auf einen Bundesliga-Absteiger als Verstärkung. Im Sommer 2021 kam Ludovit Reis vom Ex-Zweitligisten Osnabrück. In der vergangenen Spielzeit wurden mit Filip Bilbija (Ingolstadt) und Ransford Königsdörffer (Dresden) sogar zwei Absteiger verpflichtet.

Was passiert diesmal? Entschieden ist noch nichts. Das gilt sowohl für mögliche Ab- als auch Zugänge. Klar ist: Am Ende soll es Verstärkungen auf mehreren Positionen geben. Auch der Blick zum Zweitliga-Absteiger nach Bielefeld dürfte für die HSV-Bosse dabei durchaus interessant sein.

Klünter ist kein HSV-Kandidat – und Serra?

Arminias Rechtsverteidiger Lukas Klünter (27) war in der abgelaufenen Saison der sechstschnellste Spieler der Zweiten Liga. Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler ist in der Bundesliga bereits für Köln und Hertha aufgelaufen, den ganz großen Durchbruch schaffte er jedoch nie. Nun dürfte der Defensiv-Spieler eine neue Herausforderung suchen. Wirklich überzeugt ist man beim HSV allerdings von ihm nicht.

Ein anderer Kandidat ist Janni Serra. Der Stürmer hat bereits in Kiel erfolgreich mit HSV-Trainer Tim Walter zusammen gearbeitet. Nach dem Bielefeld-Abstieg ist der 25-Jährige vereinslos. Mit einer Entscheidung für die Zukunft will er sich Zeit lassen. Sollte Robert Glatzel den HSV verlassen, dürfte Serra zumindest zu den Ersatzkandidaten gehören. Eine konkrete Anfrage gibt es bislang jedoch noch nicht.

Holt der HSV wieder einen Absteiger? Alles ist möglich. Und schlecht muss das auch nicht zwingend sein. Das haben zumindest Reis, Kittel und Königsdörffer bewiesen.