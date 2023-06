Zwischen den HSV und seine Fans passt im Jahr 2023 kein Blatt Papier, das wurde auch im Anschluss an die verlorene Relegation gegen den VfB Stuttgart (0:3/1:3) deutlich. Minutenlang feierten die Fans ihre Mannschaft, die das große sportliche Ziel erneut verfehlte. Am Rande der Ambitionslosigkeit vermuten die einen den Hamburger Anhang inzwischen, bedingungslos und treu sagen andere. Welcher Deutung man auch folgt: Die Zahlen sprechen eine klare Sprache – und dürften künftig für den nächsten Jubelsturm sorgen.

Zwischen den HSV und seine Fans passt im Jahr 2023 kein Blatt Papier, das wurde auch im Anschluss an die verlorene Relegation gegen den VfB Stuttgart (0:3/1:3) deutlich. Minutenlang feierten die Fans ihre Mannschaft, die das große sportliche Ziel erneut verfehlte. Am Rande der Ambitionslosigkeit vermuten die einen den Hamburger Anhang inzwischen, bedingungslos und treu sagen andere. Welcher Deutung man auch folgt: Die Zahlen sprechen eine klare Sprache – und dürften künftig für den nächsten Jubelsturm sorgen.

Seit dem letzten regulären Zweitliga-Spieltag, als dem HSV trotz eines 1:0-Sieges in Sandhausen noch der Aufstieg durch zwei späte Heidenheimer Tore entrissen wurde, sind knapp 1700 neue Mitgliedereinträge beim HSV eingegangen, satte 400 (!) davon alleine seit dem Stuttgart-Rückspiel am Montagabend.

HSV-Zahlen boomen auch im sechsten Jahr in der 2. Liga

Der HSV boomt – daran scheint sich auch im sechsten Jahr zweite Liga nichts zu ändern. In Kürze, das machen die neuen Zahlen deutlich, wird dann die nächste historische Marke fallen: 100.000 Mitglieder! Bei der letzten offiziellen Bekanntgabe der Zahlen am 1. Mai diesen Jahres lagen die Hamburger bei 95.000 Mitgliedern. Es bedarf keines Leistungskurses in Algebra, um zu erahnen, dass es nicht mehr lange dauern wird bis zum nächsten Meilenstein.

„Liebe ist stärker als Ergebnisse“, hatte Trainer Tim Walter nach dem Relegations-Hinspiel gesagt. Immer wieder hatten die HSV-Bosse die Verbindung mit den Anhänger:innen als größtes Gut, größte Errungenschaft gepriesen. Die neuen Zahlen dienen gewissermaßen als Ausdruck dieser Liebe.

HSV wird als sechster Verein 100.000 Mitglieder knacken

Der HSV wird vermutlich als erst sechster Verein nach Bayern, Dortmund, Schalke, Köln und Frankfurt die magische Grenze knacken, liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Duell mit Borussia Mönchengladbach (98.000 Mitglieder, Stand 1. Mai) – und das, obwohl er nach dem FC St. Pauli (seit 2011) und Holstein Kiel (seit 2017) aktuell die drittlängste Zweitliga-Zugehörigkeit (seit 2018) hat. An Anziehungskraft für seine Fans scheint der Verein trotzdem nichts eingebüßt zu haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Schon in drei Wochen geht’s weiter! So läuft die Sommer-Vorbereitung des HSV

Das ausverkaufte Volksparkstadion gehörte in den vergangenen Monaten fast schon zur Tagesordnung. Der Dauerkartenverkauf für die kommende Saison soll in den nächsten Tagen starten. Im Vorjahr wurden knapp 23.000 Dauerkarten abgesetzt.