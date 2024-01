Doppel-Coup! „Der HSV ist mein Leben“: Jatta bleibt – Okugawa kommt

Die erste Verkündung erfolgte am Sonntagmittag gegen 12 Uhr – und um kurz nach 14 Uhr folgte live auf der Mitgliedersammlung des HSV die zweite! Nachdem der Verein die sich seit Freitag anbahnende Leihe von Massaya Okugawa offiziell gemacht hatte, gab Sportvorstand Jonas Boldt im CCH die Vertragsverlängerung von Bakery Jatta bekannt – langfristig bis 2029! Applaus von den Mitgliedern brannte auf. Denn der HSV hat einen Doppel-Coup gelandet.

„Der HSV ist mein Leben und Hamburg mittlerweile meine Heimat. Als ich hierher kam, haben mich die Menschen im Verein und drumherum aufgenommen, haben mir ein Zuhause gegeben und mich immer unterstützt. Dafür bin ich sehr dankbar und möchte ihnen in jedem Spiel etwas zurückgeben“, sagte Jatta, dessen Verbleib über den Sommer hinaus sich in den vergangenen Tagen angebahnt hatte, auf der Vereinswebsite des HSV.

Bakery Jatta unterschreibt neuen HSV-Vertrag bis 2029

Der Flügelspieler stand seit 2016 bisher in 16 Bundesliga-Partien, 160 Zweitliga-Spielen und 15 DFB-Pokal-Duellen für den HSV auf dem Platz und schwärmt: „Ich gehöre zum HSV und der HSV gehört zu mir, daher habe ich mich entschieden, meinen Vertrag langfristig zu verlängern.“ Nach wochenlangen Verhandlungen hatte es in den vergangenen Wochen Zweifel an einer Zukunft des Gambiers im Volkspark über den Sommer hinaus gegeben.

High 5! ✋ HSV x Bakery #Jatta – bis 2029.



Es bleibt zusammen, was zusammen gehört. #nurderHSV pic.twitter.com/A7Sr1ObMeT — Hamburger SV (@HSV) January 14, 2024

Jetzt aber sagt der 25-jährige Jatta, dessen ursprünglicher Kontrakt am Saisonende ausgelaufen wäre: „Wir haben gemeinsam noch viel vor und ich möchte unbedingt ein Teil davon sein. Ich bin sehr glücklich über das Vertrauen des HSV, aller Verantwortlichen, meiner Mitspieler und natürlich der Fans. Ich freue mich sehr über meine Vertragsverlängerung und auf die gemeinsame Zukunft.“

Boldt überrascht Mitglieder mit Jatta-Vertragsverlängerung

Und Jonas Boldt, der die Mitglieder auf der Versammlung mit der Verkündung des Deals überraschte, frohlockte ebenfalls: „Wir sind sehr glücklich, dass wir diese Vereinbarung treffen konnten.“ Zumal Jatta zuletzt auch lukrative Offerten aus dem Ausland hatte, sich nun aber bewusst für den HSV entschied. „Das unterstreicht seinen Charakter und seine Verbundenheit“, findet Boldt. „Wir sind glücklich, einen tollen Spieler und Menschen weiterhin beim HSV zu wissen.“

Und die Verantwortlichen sind zudem happy über eine weitere Verstärkung für den offensiven Flügel. „Mit Masaya Okugawa erhöhen wir die Qualität unserer Offensive und verbessern ihre Breite“, sagte Sportdirektor Claus Costa über die halbjährige Leihe des 27-jährigen Japaners.

„Masaya kennt die Liga und wird uns mit seiner kreativen und mutigen Spielweise speziell auf den Außenbahnen helfen, unsere Torgefahr weiter zu erhöhen. Gleichzeitig bringt er eine hohe Bereitschaft im Spiel gegen den Ball mit, sodass er sehr gut zu unserer Mannschaft und unserem Spiel passt.“ Okugawa kommt wie erwartet bis Saisonende auf Leihbasis vom FC Augsburg.

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim HSV, ich kenne den Verein aus meinen Jahren in Deutschland gut“, ließ sich der Offensivmann zitieren. „Zudem habe ich in Kiel bereits mit Tim Walter gearbeitet und habe auch schon mit Jonas Meffert, Lászlá Bénes und Gui Ramos zusammengespielt.“ Künftig wird Okugawa das wieder tun – und womöglich eine Flügelzange mit Jatta bilden.