Er spielte so stark auf, dass sogar sein Trainer nicht um ein Sonderlob umhin kam. „Sonny Kittel möchte ich hervorheben“, erklärte HSV-Coach Tim Walter nach dem 4:1 (2:1) im Volkspark gegen Regensburg. Der 28-Jährige unterstrich, welchen Wert er in dieser Saison für seine Mannschaft hat.

Ein Treffer, eine Vorlage, dazu zahlreiche weitere starke Aktionen. Kaum ein HSV-Angriff gegen den Jahn, an dem Kittel nicht beteiligt war. Da beendete er zur Feier des Tages sogar seinen Interview-Boykott.

Fast ein Jahr lang hatte Kittel gegenüber Medien geschwiegen – nun sprach er nach der Partie bei TV-Sender Sky. „Es hat sehr viel Spaß gemacht“, erklärte der Offensivmann, der mit seinem Strafstoß zum 3:1 (65.) die Weichen endgültig auf Sieg stellte. „Wir haben uns für die Art und Weise, wie wir seit Wochen Fußball spielen, belohnt.“

Kittel war gegen Regensburg ältester HSV-Profi

Kittel war dabei so etwas wie der Vater der Kompanie und mit seinen 28 Lenzen der älteste HSV-Profi auf dem Platz. „Das ist manchmal schon lustig“ ließ er wissen, „so alt bin ich ja auch noch nicht.“ Was ihm besonders gefiel: „Wichtig ist, dass unsere vielen jungen Spieler sehen, dass sich Arbeit lohnt. Das macht mich dann auch stolz.“

Kittel geht seit Wochen voran, wirkt gereift und nimmt die Rolle als Führungsspieler an. „Wir brauchen nun mal drei, vier Spieler, die vorangehen“, stellt der Edel-Techniker klar. Er selbst steht dabei in der ersten Reihe. Gegen Regensburg traf er bereits im dritten Spiel in Folge.