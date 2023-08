Trotz Nebenrolle: Er war der glücklichste HSV-Profi gegen Hertha

Tim Walter hat ein Händchen für die besonderen Momente. Beim 3:0-Heimsieg gegen Hertha BSC bewies der 47-Jährige in der Nachspielzeit besonderes Fingerspitzengefühl, wechselte Omar Megeed ein. Das Hamburger Mittelfeldtalent stand zwar nur wenige Augenblicke auf dem Platz – wird diese jedoch so schnell nicht mehr vergessen.

Megeed, der im August 2022 in Bielefeld (2:0) zum jüngsten HSV-Profi aller Zeiten wurde, feierte am Tag des Hertha-Spiels seinen 18. Geburtstag. Als Geschenk gab es den ersten Kurzeinsatz bei den Profis in der laufenden Saison. „Das“, sagte Megeed in den Katakomben vom Volsparkstadion, „ist einfach das beste Geburtstagsgeschenk, was man sich nur vorstellen kann. Zum 18. Geburtstag eingesetzt zu werden, vor so einer Kulisse, gegen Hertha – besser kann man sich das einfach nicht vorstellen, das ist einfach unfassbar.“

Mehr noch: Nach dem Abpfiff gegen den Absteiger bat Walter Megeed im Mannschaftskreis zum Tänzchen, Augenblicke später feierte das gesamte Team den Youngster. „Mir wurden im Kreis Geburtstagslieder vorgesungen. Das ist einfach nur geil, so was zu hören. Das ist wie eine Familie für mich und die hat mich einfach so gut aufgenommen. So habe ich mir einfach meinen Geburtstag vor zehn Jahren vorgestellt und heute ist es einfach in Erfüllung gegangen“, sagte Megeed, dessen Freundin auf der Tribüne saß.

Ein unvergesslicher Abend – und einer, der den Youngster anstachelt, weiter zu machen. Spielpraxis soll er in der laufenden Saison vornehmlich noch in der Regionalligamannschaft sammeln, die am Samstag ohne Megeed 1:4 in Kiel verlor. Er feierte stattdessen im Volkspark. „Das ist der Schub, um mehr zu tun, Lust zu haben, noch mehr zu arbeiten.“ Worte, die Walter mit Freude zur Kenntnis nehmen wird.