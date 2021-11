Spielt er oder spielt er nicht? Schon in der Vorwoche fiel die Entscheidung über einen Einsatz von Daniel Heuer Fernandes erst am Spieltag. So wird es auch dieses Wochenende sein. Fest steht, dass der 28-Jährige die Reise nach Karlsruhe mit angetreten hat. Alles Weitere wird erst in den Stunden vor dem Spiel entschieden.

Am Donnerstag arbeitete die Hamburger Nummer eins erstmals wieder mit Ball, beim Abschlusstraining vor der Abreise nach Karlsruhe am Freitagnachmittag mischte der Schlussmann zumindest teilweise mit. Im Trainingsspiel stand Heuer Fernandes im Tor hinter der vermeintlich gesetzten Abwehr-Viererkette.

HSV: Daniel Heuer Fernandes fehlt bei Walter-Ansprache

Als allerdings nach der Spielform Abschlüsse trainiert wurden, arbeitete Heuer Fernandes wieder individuell mit Torwarttrainer Sven Höh. Marko Johansson und Leo Oppermann wurden währenddessen von den Kollegen mächtig warmgeschossen. Auch bei der Abschluss-Ansprache von Trainer Tim Walter im großen Kreis fehlte Heuer Fernandes, der sich in der Vorwoche beim Pokalspiel in Nürnberg eine Kapselverletzung im Knie zugezogen hatte.

Wer am Samstagabend beim KSC zwischen den Pfosten steht, wird erneut kurzfristig entschieden. Johansson aber hat mit seiner guten Leistung gegen Kiel (1:1) Argumente dafür gesammelt, sich erneut beweisen zu dürfen, sollte das Risiko bei Heuer Fernandes zu groß sein.