Das sah schon mal gar nicht schlecht aus. Beim Vormittagstraining am Donnerstag arbeitete HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes abseits der Mannschaft erstmals wieder mit dem Ball.

Ob der 28-Jährige rechtzeitig zum Auswärtsspiel in Karlsruhe morgen Abend wieder einsatzbereit ist, ist aktuell noch offen. „Wir gucken von Tag zu Tag“, sagte Trainer Tim Walter und ergänzte: „Wir spielen erst am Samstagabend, deswegen schauen wir, wie es ihm am Freitag geht.“ Eine Kapselverletzung im Knie, erlitten beim Pokalduell in Nürnberg (4:2 i. E.), hatte Heuer Fernandes zuletzt zum Zusehen verdammt.

HSV: Hoffnung für Daniel Heuer Fernandes vor KSC-Spiel

Kommt ein Einsatz für den Deutsch-Portugiesen zu früh, wird Marko Johansson erneut zwischen den Pfosten stehen. Bei seinem Debüt gegen Kiel hinterließ der Schwede einen guten Eindruck.

„Marko hat seine Sache hervorragend gemacht. Wir vertrauen ihm genauso“, sagte Walter, der sich dennoch auf die Rückkehr seiner Nummer eins freut: „Wir wissen aber, dass Ferro ein wichtiger Bestandteil unseres Teams ist, von unserer Art und Weise Fußball zu spielen.“ Ein unnötiges Risiko werden die Hamburger bei Heuer Fernandes freilich nicht eingehen.